Google voert vier updates door bij Google Workspace-producten. Google Meet, Gmail, Apps Script en Google Chat worden onder handen genomen.

In de komende twee weken worden vier updates uitgerold bij Google Workspace-gebruikers. Google kondigde de updates gisteren aan.

Lees ook: Google Workspace krijgt slimmere spreadsheets, nieuwe look op Android

Gmail beveiligt gevoelige acties

Voor de e-maildienst zal Google gevoelige acties strenger in de gaten houden. De blog maakt nog duidelijk dat het om drie specifieke acties gaat. De eerste gevoelige actie is het aanmaken van een filter of het bewerken van een al bestaande filter. Dan gaat het om het invullen van een onbekend e-mailadres uit de POP/IMAP-instellingen bij het doorsturen van een bericht. Tot slot verdient het aanzetten van IMAP-toegang vanuit de instellingen extra aandacht.

Deze drie acties zullen een onderzoek door Google activeren, waarin het de openstaande sessie evalueert. Als de evaluatie risicofactoren detecteert, zal de gebruiker een verzoek krijgen om zichzelf te verifiëren. Verificatie moet verlopen via een andere partij via bijvoorbeeld twee-factor-authenticatie.

Google gaat over in het versturen van een waarschuwing naar vertrouwde toestellen over de verdachte actie, als een gebruiker faalt zichzelf te verifiëren.

Google stuurt vertrouwde apparaten een waarschuwing over verdachte acties in Gmail die niet-geverifieerde gebruikers uitvoeren. Bron: Google

Apps Script krijgt bewerkingsgeschiedenis

Apps Script is de ruimte voor ontwikkelaars om lichte applicaties voor het Google Workspace-platform te bouwen. Een nieuwe update geeft het platform een bewerkingsgeschiedenis. Ontwikkelaars kunnen daarin perfect bijhouden welke aanpassingen werden gemaakt en oude versies van een script opvragen.

Iedere ontwikkelaar met toestemming om wijzigingen aan te brengen, kan de bewerkingsgeschiedenis vinden onder ‘Project History’.

Bron: Google

Meer informatie bij co-presenteren in Google Meet

Sinds dit jaar is het mogelijk om meerdere presentatoren te hebben voor een Google Slides-presentatie. Om het co-presenteren te vereenvoudigen, maakt Google de aantekeningen van een presentator zichtbaar voor alle presentatoren van de slide.

De hoofdpresentator moet hiervoor wel bewerkingsrechten toekennen aan de co-presentator.

Statistieken voor berichten in Google Chat

Google wil tot slot gebruikers inzicht geven in het bereik van hun berichten in groepschats. Binnen Google Chat spaces krijgt een gebruiker hiervoor statistieken die tonen hoeveel lezers een bericht heeft.

Ga hiervoor op het verstuurde bericht staan. Klik op de drie puntjes en een pop-up toont het aantal lezers. Berichten die voor 1 augustus 2023 verstuurd werden, genereren deze statistiek niet.

AI versterkt de beveiliging voor gevoelige data

Verder kondigde het bedrijf nog beveiligingsfuncties aan. Deze functies worden toegevoegd vanaf het einde van dit jaar.

Google zal de beveiliging versterken door de toevoeging van AI. De technologie moet het zero trust-model versterken en combineren met data loss prevention (DLP). Het wil dan voornamelijk voorkomen dat gevoelige data gestolen wordt, waardoor AI constant Drive zal scannen op gevoelige data om deze op de juiste manier te beschermen.

Gmail krijgt eveneens betere DLP. In de e-maildienst moet AI voorkomen dat gebruikers per ongeluk gevoelige data versturen naar ontvangers van buiten de organisatie.

Cybersecurityspecialisten kunnen dan weer van de technologie gebruikmaken om rapporten te draaien na een inbreuk en bij afwijkend gedrag.

Lees ook: ‘Werknemers omarmen AI, maar missen security-vaardigheden’