Google Meet krijgt nieuwe functionaliteit waarbij het mogelijk wordt de videostreams van andere deelnemers in een vergadering tijdelijk te pauzeren. Dit moet de aandacht voor de op dat moment sprekende deelnemer of gehouden presentatie verbeteren.

Google blijft binnen zijn Google Workspace-portfolio sleutelen aan zijn diverse oplossingen. Onlangs kondigde de techgigant voor Google Meet een nieuwe feature aan.

De nieuwe feature moet deelnemers aan een videovergadering in staat stellen videostreams van andere deelnemers tijdelijk te pauzeren. Hierdoor zouden zij zich dan beter kunnen concentreren op de actieve spreker of de presentatie.

Werking

In Google Meet kunnen gebruikers nu via het ‘drie stipjes’-menu naast de deelnemer de optie ‘Don’t watch’ aanvinken. Voor mobiele gebruikers is er de ‘audio only’-optie. Deze laatste opties zet alle streams van deelnemers uit en laat alleen de feed van de presentator zien.

Deelnemers worden niet gewaarschuwd wanneer feeds worden uitgeschakeld. De gebruikservaring van deze deelnemers blijft hetzelfde. Beheerders kunnen overigens feeds niet centraal uitschakelen, zodat deelnemers altijd toegang hebben tot de feeds van anderen.

De feature wordt op dit moment toegevoegd en moet binnen enkele weken beschikbaar zijn voor alle eindgebruikers van Google Meet.