HP maakt virtueel vergaderen driedimensionaal

HP en Google lanceren HP Dimension met Google Beam, een 3D-vergadersysteem dat geen virtual reality-headsets vereist. Deze technologie gebruikt zes camera’s en AI voor realistische weergave en belooft virtuele meetings een nieuwe dimensie te geven.

De tests van HP tonen meetbare verbeteringen bij gebruik van het systeem. Deelnemers onthouden 28 procent meer informatie en vertonen tot 39 procent meer non-verbale communicatie. Dat laatste punt lijkt ons lastig om in te schatten, ook al is dit een fors percentage. Naar eigen zeggen is de focus op gesprekspartners ook 14 procent hoger dankzij HP Dimension met Google Beam. Met andere woorden: 3D-tech brengt virtuele meetings meer in de buurt van hun equivalent in de werkelijkheid.

HP beantwoordt met Dimension met Google Beam ook een grote vraag onder kenniswerkers. Wederom komt het met eigen data die erop wijst dat 73 procent van dit personeel zich meer verbonden wil voelen met collega’s.

Technologie zonder hoofddeksels

Het platform werkt zonder VR-headsets of AR-brillen. In plaats daarvan gebruikt het systeem zes camera’s die real-time 3D-beelden vastleggen en deze projecteren op een speciaal lichtvelddisplay (ooit gebombardeerd tot een ‘raam naar de Metaverse’, toen die term nog gebezigd werd). Deelnemers zien elkaar in werkelijke grootte, diepte en kleur, en ervaren dat ze de ander ook echt fysiek waarnemen.

HP Dimension met Google Beam ontstond uit Google’s Project Starline en combineert geavanceerde 3D-weergave, ruimtelijke audio en adaptieve verlichting. Het systeem ondersteunt drie functies: immersieve één-op-één gesprekken in 3D, traditionele groepsmeetings in 2D en compatibiliteit met bestaande platforms zoals Teams en Webex.

Audio-upgrade voor hybride werken

Naast het 3D-systeem introduceert HP nieuwe Poly Studio A2-audioproducten. De Audio Bridge ondersteunt tot 32 gesynchroniseerde kanalen via maximaal acht tafelmicrofoons. Deze oplossingen zijn geschikt voor ruimtes van alle groottes en bieden, zo is de belofte, plug-and-play schaalbaarheid.

De tafelmicrofoons zouden een kraakheldere audiopickup hebben en kunnen eenvoudig worden uitgebreid. Het systeem biedt premium prestaties tegen een fractie van de kosten van traditionele pro-AV installaties, aldus HP.

Marktpositie en verwachtingen

Zoals we eerder zagen bij Microsoft Teams met Mesh, zoeken bedrijven naar manieren om virtuele samenwerking natuurlijker te maken. Dat is tot nu toe niet echt gelukt. Zeker na de uiteenspatting van de metaverse is het idee van 3D-meetings naar de achtergrond gegaan.

HP’s benadering moet een essentieel onderdeel, de fysieke hoofddekselhardware, elimineren. Dat zou veel betekenen, als het allemaal naar behoren werkt. HP stelt dat potentiële gebruikers het ook moeten zien voordat men het kan geloven.

Beschikbaarheid en prijzen

HP Dimension met Google Beam wordt eind 2025 beschikbaar voor 24.999 dollar, exclusief Google Beam-licentie. De Poly Studio A2 Audio Bridge kost 549 dollar en wordt september geleverd. Tafelmicrofoons kosten 329 dollar per stuk.