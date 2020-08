Slack maakt communicatieplatform veiliger

Slack heeft aan zijn communicatieplatform recent meer securityfunctionaliteit toegevoegd, om bedrijven te helpen bij een veilige communicatie tussen medewerkers en de data die zij delen in chatkanalen. Nieuwe functionaliteiten zijn onder meer nieuwe encryptie-keys, veilige opslag van data binnen landsgrenzen en speciale ‘information barriers’ voor afdelingen onderling.

Met de uitbreiding van de securityfunctionaliteit komt Slack tegemoet aan de wens van bedrijven om meer controle te krijgen. Ook moeten de updates ervoor zorgen dat Slack beter kan concurreren met Microsoft Teams.

Meer ondersteuning voor eigen encryptie-keys

Concreet wordt de functionaliteit voor gebruik van eigen, zelf beheerde encryptie-keys uitgebreid. Met deze keys kunnen bedrijven zelf de data beschermen en versleutelen die in de interne Slack chatkanalen van medewerkers worden gedeeld. Met de update worden nu niet alleen de interne chatkanalen versleuteld, maar ook die van de Slack Connect-kanalen die worden gebruikt om met externe partijen te communiceren.

Ook wordt het gebruik van eigen encryptie-keys versterkt met de Workflow Builder-tool van Slack. Deze tool wordt onder andere gebruikt voor het automatiseren het verzamelen van informatie als feedback van medewerkers en helpdeskverzoeken. Sommige bedrijven willen deze informatie graag versleutelen om datalekken te voorkomen.

Opslaan van chatinformatie

Daarnaast wordt nieuwe functionaliteit toegevoegd voor het opslaan van gevoelige informatie. Veel bedrijven willen deze informatie graag opslaan in de regio waarvoor zij compliant moeten zijn of voor eigen interne redenen.

Slack zorgt er nu voor dat deze informatie kan worden opgeslagen in het land waarbinnen bedrijven deze informatie van medewerkers chats willen opslaan. Onder meer is Canada nu aan deze landenlijst toegevoegd. Ook kunnen bedrijven kiezen in welk land zij hun encryptiesleutels bewaren.

Information barrier

Voor bedrijven die bijvoorbeeld vanwege regelgeving zogenoemde ‘chinese muren’ tussen afdelingen moeten optrekken, introduceert Slack nu ‘information barrier’-functionaliteit. Deze functionaliteit kan de chatcommunicatie tussen afdelingen of bepaalde gebruikers beperken. Zo kunnen banken bijvoorbeeld voorkomen dat aandeelhandelaren en investment bankers onderling met elkaar chatten.

Integratie met Splunk en Microsoft Intune

Verder zorgt de laatste update aan Sack ervoor dat activiteitslogs naar security- en analyticsplatform Splunk kunnen worden geëxporteerd. Hierdoor wordt het sneller mogelijk bepaalde lekactiviteit op te sporen. Ook is het nu voor beheerders mogelijk door integratie met de Microsoft Intune-tool werk gerelateerde bestanden te verwijderen op verloren of gestolen devices van medewerkers.