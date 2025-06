Salesforce beperkt toegang tot Slack-data voor AI-gebruik

De berichtendienst Slack, die eigendom is van Salesforce, heeft onlangs andere softwarebedrijven de toegang ontzegd tot het doorzoeken of opslaan van berichten op het platform.



Dit blijkt uit een openbaar gemaakte mededeling, zo meldt The Information. Een woordvoerder van Salesforce verklaarde dat het bedrijf recent zijn algemene voorwaarden heeft aangepast. Daarbij verwees hij naar een verklaring van 29 mei op de website van Salesforce, het moederbedrijf van Slack. Volgens deze verklaring wil Salesforce AI- en dataservices op een zorgvuldige en transparante manier aanbieden, juist omdat kunstmatige intelligentie belangrijke vragen oproept over de omgang met klantgegevens.



In diezelfde verklaring gaf Salesforce aan dat het extra maatregelen neemt om te waarborgen hoe gegevens die via Slack-API’s worden benaderd, mogen worden opgeslagen, gebruikt en gedeeld. Een API zorgt voor standaardcommunicatie en gegevensuitwisseling tussen verschillende softwaretoepassingen.

Geen gegevens langdurig opslaan

Door deze wijzigingen kunnen apps zoals Glean geen gegevens meer indexeren, kopiëren of langdurig opslaan die via de Slack-API zijn verkregen. Glean liet weten dat klanten door deze aanpassing geen Slack-data meer kunnen toevoegen aan hun eigen zoekindex of kennisstructuur. Hierdoor, zo stelt Glean in een e-mail aan klanten, wordt het moeilijker om die gegevens te gebruiken in combinatie met hun zelfgekozen AI-platform.

Bedrijven die AI ontwikkelen, liggen steeds vaker onder een vergrootglas als het gaat om het gebruik van persoonlijke of klantgegevens bij het trainen van hun modellen. Glean heeft nog niet gereageerd op een verzoek van persbureau Reuters om commentaar.

Digitaal hoofdkwartier

Salesforce nam Slack in 2021 over voor 27,7 miljard dollar. In het laatste kwartaal voor de overname realiseerde het bedrijf een omzet van 234,5 miljoen dollar. Met de overname van het collaborationplatfom wilde Salesforce een digitaal hoofdkwartier creëren waarmee bedrijven zowel hun medewerkers als hun klanten de beste ervaring kunnen leveren.