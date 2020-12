MessageBird koopt Pusher voor 35 miljoen dollar

Het Nederlandse MessageBird, dat zich specialiseert in communicatiesoftware, neemt het Britse Pusher over voor 35 miljoen dollar (29 miljoen euro).

Met de overname van Pusher krijgt MessageBird technologie in handen voor het via een API en de cloud toevoegen van realtime features voor websites en applicaties. Ook biedt het Britse bedrijf meer specifieke functionaliteit als de API en SDK Chatkit voor het toevoegen van chatfunctionaliteit voor applicaties of diensten.

Integratie in MessageBird-platform

MessageBrid gaat de technologie van Pusher integreren zijn eigen cloudgebaseerde omnichannel messaging- en communicatieplatform. Hiermee krijgt dit platform, dat zich nu vooral richt op SMS en messaging-first kanalen als Facebook Messenger, WhatsApp, Line en WeChat, meer functionaliteit. Denk daarbij aan in-app messaging, pushnotificaties en locatie-tracking. Pusher blijft daarnaast ook beschikbaar als standalone product.

Logische stap vooruit

De overname wordt door MessageBird als een logische stap vooruit gezien in een druk marktsegment. Recent wist het Nederlandse bedrijf ook veel geld op te halen in een nieuwe investeringsronde. De waarde van MessageBird wordt daardoor nu op maar liefst 3 miljard dollar geschat.

