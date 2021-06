Visio binnenkort gratis in Microsoft 365 Business

Microsoft voegt diagramapp Visio kosteloos toe aan Microsoft 365 Business, om hybride werken en collaboration efficiënter te maken.

Diagrammaker Visio van Microsoft is lange tijd alleen beschikbaar geweest als een op zichzelf staande app. Microsoft gaat nu de belangrijkste Visio mogelijkheden naar Microsoft 365 brengen: een lichtgewicht versie van de Visio webapp is vanaf volgende maand beschikbaar in Microsoft 365, zonder extra kosten voor alle abonnees van commerciële licenties.

De nieuwe lichtgewicht versie van de webapp biedt de belangrijkste Visio functionaliteiten en stelt gebruikers in staat om diagrammen te maken, bewerken en delen. Zelfstandige Visio abonnementen zullen meer functionaliteit blijven bieden: de webapp in het Microsoft 365 abonnement is bedoeld als een hulpmiddel voor essentiële behoeften.

Brede integratie

De webapp in Microsoft 365 biedt veel populaire diagramsjablonen, zoals basisstroom- en procesdiagrammen, die door meerdere gebruikers tegelijk in samenwerking gecreëerd kunnen worden, naadloos geïntegreerd met een andere Microsoft-oplossingen. Zo zijn Visio diagrammen rechtstreeks in Teams te openen en kunnen visuals gewoon tijdens een vergadering gemaakt worden. Visio diagrammen zijn verder eenvoudig als JPEG – of PNG bestand toe te voegen aan Word – of PowerPoint documenten. Ook in Excel kan Viso gebruikt worden.

Een beperkt aantal betalende gebruikers kunnen de nieuwe oplossing al eerder gaan testen, zegt Microsoft, hoewel daar voorlopig nog geen EU gebruikers toe behoren.