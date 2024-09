Progress koopt oude Citrix-dienst ShareFile met oog op MOVEit

Met ShareFile krijgt Progress de beschikking over technologie voor het verzenden en opslaan van bestanden. Dit kan een aanvulling zijn op de bestaande file-oplossing MOVEit van Progress.

Beide oplossingen worden gebruikt voor bestandsoverdracht, waarbij sterke encryptiestandaarden worden toegepast om de data in de bestanden veilig te houden tijdens het verzendproces. Voor bedrijven is dit een belangrijk kenmerk bij het kiezen van een file-transfer service. Zo trekt ShareFile veel klanten aan uit sectoren waar veel met gevoelige data wordt gewerkt, zoals de financiële dienstverlening en gezondheidszorg.

ShareFile viel tot nu toe onder de Cloud Software Group, waar ook Citrix deel van uitmaakt. Citrix kreeg in 2011 de beschikking over ShareFile toen het de dienst overnam. Hoeveel er destijds voor de overname werd betaald, is onbekend. Progress betaalt nu 875 miljoen dollar, omgerekend zo’n 792 miljoen euro.

Progress ziet vooral potentieel in ShareFile om zijn productaanbod uit te breiden met “SaaS-native, AI-gestuurde, documentgerichte collaboration en workflows, klantenportalen, veilige bestandssynchronisatie en -deling en eSignature”. Daarnaast levert de overname Progress 240 miljoen dollar aan jaarlijkse omzet en meer dan 86.000 klanten op.

De overname moet uiterlijk eind november worden afgerond, op voorwaarde dat het softwarebedrijf goedkeuring krijgt van de regelgevende autoriteiten.

