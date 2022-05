De nieuwe versie van Kubernetes data management-platform Kasten is onthuld. Kasten by Veeam K10 V5.0 biedt features om Kubernetes security te verbeteren, onder meer door shift-left toe te passen voor databescherming.

Veeam stelt dat veel organisaties moeite hebben met het backuppen van Kubernetes-applicaties, én daar tegelijkertijd flexibele shift-left development en gedistribueerde deployment-omgevingen op toe te passen. Appliance-gebaseerde benaderingen houden onvoldoende rekening met de unieke eigenschappen van Kubernetes. Daarnaast beschermt replicatie niet tegen infrastructuurstoringen, datacorruptie, dataverlies of ransomware. Veeam ziet een cloud-native oplossing als de stap om veilige en betrouwbare backups te maken, zonder daarbij workflows te verstoren of complexiteit toe te voegen.

Nieuwe features

Om Kasten wat verder uit te bouwen, komt er Key Management Service (KMS)-integratie bij met AWS KMS en HashiCorp Vault. Ook biedt Kasten voortaan sterkere detectie van ransomware-aanvallen, met AWS S3 of S3-compatibele storage die S3 Object Lock ondersteunt. De nieuwe versie biedt ondersteuning voor Veeam-hardened Linux-repositories met immutability, voor sterkere ransomware-bescherming.

Kasten K10 V5.0 kent zoals gezegd tevens een focus op het toepassen van shift-left op databescherming. Hiervoor biedt het volledig geïntegreerde add-ons voor nieuwe Amazon EKS Blueprints en Level III certified Red Hat OpenShift Operator met volledige lifecycle-mogelijkheden. Nieuwe ingebouwde Kanister-blauwdrukken voor Microsoft SQL en PostgreSQL Operator dragen eveneens bij aan de shift-left benadering. Ook is er een versimpelde UX voor Operations met een nieuwe Blueprint Editor voor een gestroomlijnde workflow.

Wat verder opvalt aan de nieuwe release is dat er veel focus blijft op het uitbouwen van het ecosysteem van Kasten. Zo biedt het platform nu ondersteuning voor Red Hat Marketplace, SUSE Rancher Marketplace, VMware vSphere met Tanzu en Falco.

Kasten K10 V5.0 moet in juni verschijnen. Deze week vindt zowel KubeCon + CloudNativeCon als VeeamON plaats. Techzine is op beide events aanwezig en verwacht daar meer over het platform te horen.

