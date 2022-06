MongoDB krijgt met versie 6.0 flink wat nieuwe functionaliteit. Eén van de belangrijkste updates is dat klanten via de cloudgebaseerde database-omgeving makkelijker kunnen zoeken in versleutelde data, zonder deze eerst te ontsleutelen.

De leverancier van de cloudgebaseerde database-omgeving voegt in MongoDB v6.0 veel nieuwe functionaliteit toe. Met deze feature zijn bedrijven beter in staat hun data te bevragen en op grote schaal analytics-projecten uit te voeren.

Een nieuwe feature is het bevragen van versleutelde data, zonder deze eerst te ontsleutelen. De functionaliteit Queryable Encryption houdt de diverse records versleuteld wanneer ze zich in het geheugen van de server bevinden. Ook blijft alle data versleuteld wanneer deze via de serverprocessor lopen.

Hiermee is het voor bedrijven makkelijker de data te bevragen. MongoDB checkt de zoekvraag en wanneer deze is op versleutelde data, zorgt een driver binnen database ervoor dat deze wordt uitgevoerd, maar waarbij wel de data te allen tijde op de server versleuteld blijft. Klanten krijgen uiteindelijk de resultaten van hun zoekvraag in plaintext gepresenteerd.

Deze vorm van databevraging moet sneller resultaat opleveren, zonder van invloed te zijn op de applicatieprestaties.

Andere MongoDB-features

Andere nieuwe functionaliteit voor MongoDB in versie 6.0 richt zich op het uitvoeren van grootschalige data analytics-projecten. Queries worden daarbij versneld met behulp van het aanmaken van een index van data shortcuts die het mogelijk maakt specifieke records sneller te vinden. Hierdoor is er minder tijd nodig voor het presenteren van de resultaten.

Voor beheerders is het makkelijker hardwarebronnen voor een MongoDB-uitrol te beheren. Hierdoor kunnen zij de juiste hoeveelheid benodigde bronnen inregelen voor het ondersteunen van analytics workloads. Ook zijn er diverse nieuwe mogelijkheden voor data synchronisatie.

Nieuwe functionaliteit in Atlas

Niet alleen MongoDB heeft nieuwe functionaliteit gekregen, maar ook de beheerde versie van de cloudgebaseerde database-omgeving Atlas. Vooral voor het ondersteunen van analytics workloads. Zo biedt Atlas Data Lake beheerde cloudgebaseerde object storage voor het faciliteren van analytische zoekvragen. Atlas SQL Interface helpt bij het bevragen van data op basis van de SQL syntax.

Ontwikkelaars van mobiele apps die Atlas gebruiken, kunnen nu data synchroniseren naar en vanuit de populaire mobiele database Realm. Overige nieuwe functionaliteit voor Atlas bestaat onder meer uit betere filtermogelijkheden, zodat minder grote hoeveelheden code hoeven te worden gebruikt.