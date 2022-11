Neo4j lanceert een nieuwe versie van zijn graph database-dienst. De release introduceert aanzienlijke snelheids- en schaalbaarheidsverbeteringen.

Graph database developer Neo4j heeft de algemene beschikbaarheid aangekondigd van Neo4j v5. Graph databases maken het mogelijk om ingewikkelde relaties uit te drukken, snelle queries uit te voeren en correlaties te vinden.

De update biedt de mogelijkheid om geautomatiseerd op te schalen naar honderden systemen, waardoor klanten van de managed Neo4j-dienst een groter volume aan verzoeken kunnen verwerken met minder handmatige processen en infrastructuurkosten.

Neo4j v5

Klanten die de managed AuraDB-dienst van Neo4j gebruiken kunnen de nieuwe release direct downloaden. De dienst is bijgewerkt met de nieuwe functies.

De Cypher query-programmeertaal werd verbeterd met expressive elements om geavanceerde pattern-matching queries te vergemakkelijken. Dit is een van de belangrijkste verbeteringen.

Multihop queries kunnen 50 tot 1000 keer sneller worden verwerkt dan in eerdere versies dankzij index-, query planning- en runtime-verbeteringen, aldus Ramanan Balakrishnan, senior directeur van productmarketing bij Neo4j.

K-hop queries zorgen voor de grootste snelheidsverbeteringen. Deze methode wordt vaak toegepast voor supply chain-optimalisaties, social network-analyses, fraudedetectie en het rangschikken van keyword-zoekopdrachten.

Om de compatibiliteit tussen de workloads van klanten en de managed workloads van AuraDB te behouden kondigde Neo4j aan dat het updateschema van producten wordt veranderd.

De managed dienst wordt eenmaal per maand bijgewerkt, terwijl on-premises software slechts tweemaal per jaar updates ontvangt. Klanten die de software zelf beheren krijgen vaker updates om te zorgen dat graph database-applicaties zowel on-premises als in de cloud functioneren.

