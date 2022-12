Apple introduceert Advanced Data Protection. De end-to-end versleutelingsoplossing zorgt ervoor dat Apple en derde partijen geen toegang hebben tot gegevens van iCloud-gebruikers.

Advanced Data Protection houdt de data van iCloud accounts privé, zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat Apple wordt gehackt. De oplossing voorkomt dat Apple de backups van iCloud-gebruikers kan inzien op verzoek van overheidsinstellingen, waaronder politie- en inlichtingendiensten.

Advanced Data Protection is nu beschikbaar voor leden van het Apple Beta Software Program in de Verenigde Staten. De oplossing wordt tegen het einde van het jaar beschikbaar voor alle Amerikaanse gebruikers. De rest van de wereld volgt in 2023.

Apple kon backups inzien

Zodra je de oplossing inschakelt zijn vertrouwde apparaten de enige manier om toegang te krijgen tot de encryptiesleutels van iCloud-gegevens.

Eenmaal geactiveerd kan Apple geen iCloud-instellingen aanpassen of backups, foto’s en notities inzien. Zonder de oplossing heb je geen manier om te voorkomen dat Apple toegang heeft tot dergelijke gegevens.

Tijden veranderen

Advanced Data Protection is alleen beschikbaar voor gebruikers met tweestapsverificatie, vertrouwde apparaten en de meest recente softwareversies (iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2, watchOS 9.2 en de nieuwste versie van iCloud voor Windows).

Op dit moment ondersteunt Advanced Data Protection geen beheerde accounts van minderjarigen. Gebruikers moeten hun vertrouwde apparaten en tweestapsverificatie zorgvuldig configureren. Heb je geen toegang tot herstelopties, zoals als een vertrouwd apparaat of emailadres, dan gaan alle versleutelde iCloud-gegevens verloren.

