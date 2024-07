Google en Apple vergemakkelijken foto-overdracht tussen hun clouddiensten

Gebruikers van de foto-clouddiensten van Google en Apple kunnen straks beeldmateriaal tussen de verschillende diensten overdragen. Het was al mogelijk om foto’s en video’s van iCloud te exporteren naar Google Photos, maar nu kan dat ook omgekeerd: van Google Photos naar iCloud.

De mogelijkheid om foto’s tussen de diensten van beide bedrijven uit te wisselen, is een ingeloste belofte die de bedrijven deden als ondertekenaars van het Data Transfer Initiative (DTI), dat in 2023 werd opgericht om de overdraagbaarheid van data tussen grote techbedrijven als Apple, Meta en Google te bevorderen. Het DTI is de opvolger van het eerdere Data Transfer Project waar Microsoft en Twitter al deel van uitmaakten.

Wederkerigheid gerealiseerd

De mogelijkheid tot overzetten van beeldmateriaal van en naar béide diensten, en niet meer slechts van Apple naar Google, betekent dat een belangrijke doelstelling tot wederkerigheid is gerealiseerd, aldus een verklaring op de website van het DTI.

Het was natuurlijk al wel mogelijk om foto’s uit de ene dienst te downloaden en op eigen gelegenheid weer te uploaden naar de andere, maar met deze implementatie kan dit rechtstreeks, veilig en met de privacy van de gebruiker indachtig.

Afwijkende hoeveelheid gratis opslagruimte

Toch zit er een addertje onder het gras, aldus The Register. Dat addertje betreft opslagproblemen: Google Photos biedt een gratis account tot 15 GB, terwijl iCloud slechts 5 GB biedt voordat gebruikers de portemonee moeten trekken voor extra opslagruimte.

Dat betekent dat de bekende melding om te upgraden naar een betaald abonnement -of ruimte vrij te maken op de telefoon- nog veel sneller en vaker kan opdoemen wanneer gebruikers iCloud ook gaan gebruiken voor het bewaren van foto’s en video’s vanuit Google Photos.

Kosten van cloudopslag

Voor iCloud geldt dat het goedkoopste betaalde abonnement van maandelijks 0,99 cent goed is voor 50 GB. Voor 2,99 stijgt dit fors naar 200 GB. Wie op een cent na een tientje afrekent, weet zich bij Apple verzekerd van 2 TB.

Bij Google biedt het goedkoopste abonnement van 1,99 euro opslag tot 100 GB. De ‘premium’-variant van Google biedt eveneens 2TB voor 9,99 euro. De hoogste trede bij Google betreft een AI-abonnement waar gebruikers de hulp van AI-assistent Gemini Advanced bovenop hun 2TB krijgen. Dat kost wel 21,99 euro per maand.

Wie wil weten hoe een en ander werkt voor de beide platforms, kan hier terecht voor de instructies van Apple en hier voor die van Google.

