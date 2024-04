Pulumi komt met nieuwe Day 2-functionaliteiten voor Pulumi Deployments, een product dat zich richt op het implementeren van infrastructuur en lifecycle-management. De nieuwe opties bieden meer mogelijkheden om een eenmaal opgezette cloudinfrastructuur op orde te houden, zoals drift-detectie en zelfvernietigende stacks.

Deze nieuwe release van infrastructure-as-code aanbieder Pulumi adresseert een veelvoorkomende uitdaging voor beheerders van infrastructuurplatforms: de noodzaak om een balans te vinden tussen self-service cloud provisioning (zoals medewerkers die een beroep doen op opslagruimte of rekenkracht) en behoud van controle en governance.

Eén van de nieuwe mogelijkheden betreft het continu detecteren van drift en het herstellen daarvan wanneer het gebeurt. Beheerders krijgen een waarschuwing wanneer de werkelijke cloudresources afwijken van wat is gedefinieerd in de infrastructuur. Drift kan automatisch worden verholpen door een soort systeemherstel van een eerdere staat uit te voeren.

Zelfvernietigende stacks

Daarnaast biedt de update de mogelijkheid om verouderde infrastructuur op te schonen met zelfvernietigende stacks. De regels daarvoor kunnen beheerders zelf instellen, volgens criteria op basis van tijd (Time to Life ofwel TTL) of andere variabelen. Dit voorkomt dat ongebruikte infrastructuur zich ophoopt en onnodige kosten veroorzaakt.

Het plannen van deze en andere werkzaamheden is nu mogelijk op basis van cronschema’s, waarmee teams of beheerders terugkerende taken of scripts kunnen automatiseren, of de werking van het systeem kunnen uitbreiden met custom policies. De toevoegingen moeten volgens Pulumi de betrouwbaarheid, kostenefficiëntie en beveiliging binnen organisaties garanderen die gebruik maken van hun infrastructuur.

Cloudinfrastructuur makkelijker managen

Het platform dat Pulumi biedt, maakt het makkelijker voor ondernemingen om hun cloudinfrastructuur te bouwen en te managen. Om de vergelijking met het bouwen van een huis te maken: gebruikers hoeven deze als het ware niet steen voor steen te metselen, maar kunnen het huis van tevoren ontwerpen, waarna Pulumi het volgens de door de gebruiker gedefinieerde specificaties bouwt. Dit is enigszins vergelijkbaar met hoe low-code/no-code-platforms werken.

De gebruiker specificeert zaken als servers, databases en netwerken, maar in plaats van dat ieder onderdeel afzonderlijk en handmatig moet worden ingesteld, neemt Pulumi dit werk uit handen. Het creëert en beheert dus alle gewenste onderdelen en resources. Daarna monitort Pulumi ook de werking ervan, de zogeheten ‘Day 2’-functionaliteit die verwijst naar het beheer en onderhouden van een eenmaal opgezet systeem.

Geluisterd naar klanten

Joe Duffy, CEO van Pulumi, onderstreept in de officiele berichtgeving dat de nieuwe features het resultaat zijn van input door klanten. Daar heeft Pulimi dus naar geluisterd. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 2500 klanten. Pulumi Universal Infrastructure-as-Code is het onderliggende open-source platform, dit ondersteunt meer dan honderd clouds en clouddiensten.

