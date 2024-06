Infrastructure-as-code aanbieder Pulumi komt met een eigen AI-assistent die het managen van cloud-infrastructuur vereenvoudigt. De AI heet Pulumi Copilot en biedt een krachtige helpende hand bij monitoring, documentatie, analyse, detectie van afwijkingen en troubleshooting. Het is de opvolger op -en uitbreiding van- de bestaande AI-codegenerator.

IT-beheerders kunnen in GPT-stijl uitvragen doen bij de AI, die voor het beantwoorden van vragen eerdere activiteiten opspoort, gebruikerspatronen herkent, lopende taken onder de loep neemt en chatgeschiedenissen bekijkt. Door Pulumi’s datamodel te integreren met veelgebruikte REST-type API’s, is de assistent in staat contextueel zinnige antwoorden te geven over het platform en de gebruikte resources die erop draaien.

Bruikbaar met alle grote cloud-aanbieders

De AI kan volgens Pulumi overweg met zo’n beetje elke cloudomgeving, inclusief die van grote aanbieders van public clouds als AWS, Azure en Google Cloud, evenals cloud-native omgevingen (denk aan Kubernetes en Helm) en die van SaaS-providers als Snowflake en Cloudflare.

Allerlei taken die horen bij cloudmanagement zijn te automatiseren met Pulumi Copilot. Daarbij hoort het schrijven van code, analyses loslaten op resources ten behoeve van kostenbeheersing en compliance-vereisten, detecteren van afwijkingen, troubleshooting en het alledaagse managen van de infrastructuur

De AI is ook beschikbaar in de documentatie-module van Pulumi, waarmee beheerders vragen over het gebruik van Pulumi zelf kunnen stellen en dus minder lang hoeven zoeken. Daarnaast voorziet de Copilot in ondersteuning bij het gebruik van de Command Line Interface (CLI). Daarmee kan de AI fouten in de code opsporen en suggesties doen voor verbeteringen.

Resultaat van twee jaar schaven bij Pulumi

De Copilot-functionaliteit is volgens het bedrijf het resultaat van twee jaar schaven aan de bestaande AI-codegeneratie-assistent. Die heeft inmiddels honderdduizenden prompts verwerkt. “We zagen meteen de immense belofte van LLM’s voor alles wat met cloud te maken heeft”, aldus Joe Duffy, medeoprichter en CEO van Pulumi. “We begonnen bijna twee jaar geleden met krachtige infrastructure as code-scenario’s, maar uiteindelijk hebben we onze AI-kerntechnologie zo uitgebouwd dat deze nu voorziet in allerlei added-value-functies.”

Volgens Duffy is AI-assistentie bij het inrichten en managen van cloudinfrastructuur dé manier om dergelijke werkzaamheden in de toekomst op schaal uit te voeren.

De IaC-basis van Pulumi (voluit de Pulumi Universal Infrastructure-as-Code) is een open-source product en ondersteunt meer dan 100 clouds en clouddiensten. Uiteraard de bekende public clouds, maar ook de diensten die erop draaien. Daarnaast ondersteunt het platform alle bekende talen als Python, Java, Go en YAML en ondersteunt het alle bekende DevOps en CI/CD tooling. Er is ook een zogeheten self-hosted variant beschikbaar.

Betaald product, nu nog gratis in bèta

Het bedrijf genereert onder meer inkomsten met Pulumi Service, de beheerlaag bovenop het open-source platform. Je kon in Pulumi Service onder andere al precies bijhouden wie welke veranderingen in de code heeft gemaakt en op welk moment. Ook voegt het de nodige zaken toe die met name binnen grotere organisaties onmisbaar zijn.

Denk hierbij onder andere aan Identity & Access Management (IAM). Je kunt hiervoor Active Directory, Okta of andere tools gebruiken, zolang deze maar ondersteuning biedt voor SAML 2.0.

De toevoeging van de AI-assistent is voor Pulumi dus een extra selling point voor het commerciële product, hoewel het voorlopig nog gratis is om te gebruiken omdat het een publieke bèta betreft. Pulumi Copilot duikt automatisch op tussen andere enterprise-tooling als SAML/SSO en role-based access control (RBAC), property search, AI controls en auditing.

