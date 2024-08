Veeam Data Platform v12.2 richt zich op Nutanix en MongoDB

De nieuwe release moet ervoor zorgen dat het platform beter integreert met de Nutanix AHV-hypervisor en dat bedrijven robuuste backups kunnen maken van MongoDB.

Veeam vernieuwt het platform om bedrijven te ondersteunen bij hun cloudstrategie. Versie 12.2 bereikt dit door de kernactiviteiten van Veeam, het backuppen van data, snel te verplaatsen naar archiefopslag. Dit optimaliseert de kosten zonder concessies te doen aan de compliance. Health checks moeten daarnaast schendingen van data-integriteit en hiaten in datasets identificeren.

De Nutanix AHV-integratie was al geruime tijd een kerncompetentie van het platform, maar wordt nu uitgebreid. Hierdoor kan kritieke data vanaf replica-nodes worden beschermd zonder de productieomgeving te beïnvloeden. Beheerders kunnen policy-gebaseerde backup-taken uitvoeren en de backup-beveiliging verbeteren.

Wat betreft MongoDB is er nu ook meer interoperabiliteit. Dit biedt opties voor immutable backups, reservekopieën van data en nieuwe opslagmogelijkheden.

Proxmox-ondersteuning

Daarnaast introduceert Veeam ondersteuning voor Proxmox VE, het open-source serverbeheerplatform. Voor bedrijven biedt dit het voordeel dat zij de hypervisor kunnen beschermen zonder het beheer of gebruik van backup agents. Zij krijgen toegang tot flexibele herstelopties, waaronder VM-herstel van en naar VMware, Hyper-V, Nutanix AHV, oVirt KVM, AWS, Azure en Google Cloud. Ook is er herstel van backups van fysieke servers rechtstreeks naar Proxmox VE mogelijk, voor disaster recovery of virtualisatie.

