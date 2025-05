Fivetran groeit met Census uit tot end-to-end data movement-platform

Fivetran gaat Census overnemen. Hiermee creëert het bedrijf een volledig beheerd platform waarmee organisaties betrouwbare, gecontroleerde data in elke richting kunnen verplaatsen, van bronsystemen naar dataplatforms en terug naar bedrijfsapplicaties.

Het gecombineerde platform moet realtime beslissingen, AI en bedrijfsprocessen optimaliseren. Met de overname komt het totale aantal connectors van Fivetran op meer dan 900, waarmee het bedrijf nu dataverbindingen ondersteunt tussen vrijwel alle typen cloudsystemen, databases, datawarehouses en operationele tools.

Het in 2018 opgerichte Census bedient honderden klanten in verschillende sectoren en heeft meer dan 50 werknemers. Het volledige Census-team sluit zich aan bij Fivetran. Ook medeoprichter en CEO Boris Jabes maakt de overstap en gaat helpen bij het leiden van de data-activerings-strategie.

Data teams als groeiaanjagers

“Bij Census hebben we altijd geloofd dat datateams de drijvende kracht achter bedrijfsgroei moeten zijn – niet alleen bouwers van dashboards”, aldus Census-CEO Boris Jabes. “Om de kracht van AI en automatisering te benutten, hebben bedrijven betrouwbare, goed gemodelleerde data nodig die in real-time beschikbaar is in elke applicatie waarop hun teams vertrouwen.”

Met de toevoeging van ondersteuning voor Reverse ETL maakt Fivetran nu gecontroleerde dataverplaatsing mogelijk in elke richting tussen alle grote warehouses, data lakes en operationele tools. Dit is de derde overname van Fivetran, na de aankoop van HVR en Teleport Data in 2021.

De overname wordt gefinancierd met een combinatie van contanten en aandelen, maar de exacte voorwaarden zijn niet bekendgemaakt. De afronding is nog afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

