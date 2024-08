Veeam krijgt Microsoft 365 Backup Storage-integratie voor sneller herstel

De nieuwe release van Veeam Data Cloud biedt een verbeterde backup- en herstelervaring voor Microsoft 365.

De integratie met Microsoft 365 Backup Storage is een resultaat van de versterkte samenwerking die eerder dit jaar werd aangekondigd. Toen introduceerde het bedrijf de Veeam Data Cloud, die is gebouwd op Azure. Met deze aanpak wil Veeam zijn capaciteiten verder ontwikkelen als fundament voor de bescherming van Microsoft 365- en Azure-data.

Dankzij deze intensieve samenwerking maakt Veeam Data Cloud nu gebruik van de nieuwste Microsoft 365 Backup Storage-technologie voor backup en herstel. Microsoft 365 Backup Storage is ontworpen om backup-providers als Veeam dezelfde ervaring te bieden als de native Microsoft 365 Backup-oplossing. Tot voor kort was de Microsoft-oplossing nog niet beschikbaar, maar dit is onlangs veranderd en Veeam is een van de lanceringpartners.

Downtime minimaliseren

De gezamenlijke oplossing stelt bedrijven in staat om probleemloos grote hoeveelheden data te beheren, met de mogelijkheid om meer dan 100 TB aan data of meer dan 10.000 objecten te beschermen en te herstellen. Vooral het herstelproces moet hiervan profiteren; wat voorheen weken of uren duurde, zou nu binnen enkele uren kunnen worden voltooid.

Veeam biedt ook bulkherstel op schaal aan, ter bescherming tegen bijvoorbeeld ransomware-aanvallen. Elk scenario van dataverlies moet kunnen worden aangepakt met minimale downtime. Zoals eerder vermeld, kan herstel binnen enkele uren plaatsvinden. Volgens Veeam hoeven bedrijven daardoor niet langer te kiezen tussen het betalen van losgeld of langdurige uitval door vertraging bij dataherstel.

