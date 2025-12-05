Veeam en HPE versterken samenwerking voor databescherming

De twee bedrijven presenteren vijf nieuwe innovaties voor data resilience, variërend van backup voor HPE Morpheus VM Essentials tot verbeterde storage-efficiëntie met HPE StoreOnce.

Veeam en HPE richten zich op het vereenvoudigen van databescherming in hybrid cloud-omgevingen. Vooral trust, resilience en availability krijgen hierbij aandacht. De versterkte samenwerking moet bedrijven meer controle geven over hun data, ongeacht waar deze zich bevindt.

Veeam ontwikkelt een native integratie-plugin voor HPE Morpheus VM Essentials Software. De functionaliteit bevindt zich momenteel in bèta en wordt begin 2026 algemeen beschikbaar. De plugin biedt hypervisor-based image-level backup voor virtuele machines op VM Essentials.

HPE valideerde eerder Morpheus Enterprise Software als Veeam-ready oplossing. Daarmee kunnen organisaties ook gecontaineriseerde workloads beschermen. De integratie zorgt voor betrouwbare bescherming van hybride workloads binnen één platform.

Daarnaast kunnen organisaties binnenkort HPE Private Cloud Business Edition samen met het Veeam Data Platform inzetten. Dit vervangt gefragmenteerde doe-het-zelf databescherming met een naadloos platform. Het Veeam Data Platform biedt dataportabiliteit tussen VMware en VM Essentials, wat implementatie versnelt en ondersteuning vereenvoudigt.

Grote sprong in storage-efficiëntie

De nieuwste versie van HPE StoreOnce Catalyst bereikt volgens Veeam een datareductie tot 60:1. Deze doorbraak verwijdert limieten op incrementele backups en verhoogt herstelsnelheden. Dat ontsluit nieuwe hybride cloud use cases en drukt de total cost of ownership.

Veeam Data Platform introduceert ook NVMe-ondersteuning voor HPE Alletra Storage MP B10000. Nieuwe snapshot-integraties maken snellere backups en bijna directe recovery mogelijk voor kritische workloads. Binnenkort volgen referentiearchitecturen voor end-to-end immutability binnen het HPE Alletra Storage MP-portfolio, om te beschermen tegen ransomware en dataverlies.

Tot slot gaan HPE en Veeam zich verder richten op data resilience by design. De Data Resilience and Security Posture workshop helpt organisaties hun securitypositie beoordelen. De Disaster Recovery Capability Maturity Analysis gebruikt het Veeam Data Resiliency Maturity Model (DRMM) om cyberweerbaarheid te versterken.