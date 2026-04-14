Commvault overweegt verkoop na interesse Thoma Bravo

Commvault onderzoekt een mogelijke verkoop na overnamebod van meerdere partijen. Goldman Sachs begeleidt het proces. Private-equityfirma Thoma Bravo behoort tot de geïnteresseerde kopers en zou al eerder een bod hebben uitgebracht.

Dat stellen bronnen van Reuters. Het bedrijf, met een marktwaarde van circa 3,5 miljard dollar, heeft Goldman Sachs ingeschakeld om de opties in kaart te brengen. Zowel private equities als strategische kopers toonden interesse. Thoma Bravo behoort tot de geïnteresseerde partijen en zou al eerder een bod hebben gedaan op Commvault. Deze investeringsmaatschappij heeft vele IT-merken onder zich, zoals Proofpoint, Sophos en Qlik. Een tijdstip en prijs voor het eerdere bod zijn niet bekend.

Het aandeel Commvault bereikte op 18 september vorig jaar een all-time high. Sindsdien is de koers met circa 60 procent gedaald, een daling die mede werd aangedreven door zorgen over hoe AI de businessmodellen van softwarebedrijven ontwricht. Toch presteerde Commvault operationeel sterk: in het meest recente kwartaal steeg de omzet met 19 procent naar een record van 314 miljoen dollar.

Thoma Bravo Managing Partner Orlando Bravo noemde de daling in de softwaremarkt eerder een “huge buying opportunity”. De firma is hiermee een van de weinige private equities die ondanks AI-onzekerheid actief zoekt naar overnamekandidaten.

Dataherstel als groeisegment

Commvault richt zich op dataprotectie en -herstel bij cyberaanvallen, ransomware en systeemfouten voor zowel enterprise-omgevingen als cloudproviders. Tot de klanten behoren onder meer 3M, Sony en Hilton. In november 2025 lanceerde het bedrijf Cloud Unity, een AI-platform voor cyberweerbaarheid dat tools bundelt voor data discovery, herstel en identiteitsbescherming.

