SAS lanceert AI Navigator voor AI-governance en compliance

SAS introduceert AI Navigator, een SaaS-oplossing die organisaties helpt AI-gebruik in kaart te brengen en te beheersen. Het platform biedt een gecentraliseerd overzicht van AI-modellen, agents en LLM’s, om ze te koppelen aan interne beleidsregels en externe regelgeving.

Organisaties implementeren AI in een hoog tempo, maar verliezen ondertussen het overzicht over welke modellen en tools er intern in gebruik zijn. Dat fenomeen, ook wel shadow AI, brengt compliancerisico’s met zich mee.

SAS wil daar verandering in brengen met de AI Navigator. Deze standalone SaaS-oplossing helpt organisaties een volledig AI-inventaris op te bouwen en de AI-applicaties te verbinden aan interne beleidsregels en externe wet- en regelgeving.

“AI governance wordt te vaak gezien als een compliancemaatregel”, zegt Reggie Townsend, Vice President AI Ethics, Governance and Social Impact bij SAS. “Het is een groeimiddel. In plaats van angst voor shadow AI die de organisatie in gevaar brengt, stelt AI governance mensen in staat om de grenzen van AI op te zoeken binnen een gestructureerde, transparante en veilige omgeving.”

Wat SAS AI Navigator doet

De oplossing biedt een gecentraliseerd overzicht van alle AI-assets binnen een organisatie, of die nu intern zijn ontwikkeld of van externe leveranciers komen. SAS AI Navigator ondersteunt LLM’s, AI-agents en open source- of SAS-modellen. Het volgt de volledige levenscyclus van experimenteren tot deployment en uiteindelijk het beëindigen van het gebruik.

Organisaties hoeven hun bestaande AI-werkwijzen voor de SAS AI Navigator niet aan te passen. De tool werkt als een overkoepelende governancelaag boven op de tools die al in gebruik zijn, van Claude tot Microsoft Copilot. Zo kunnen bedrijven die chatbots inzetten voor klantenservice niet alleen de onderliggende modellen beheren, maar ook beleid afdwingen dat aansluit bij regelgeving.

Naast modelregistratie kunnen gebruikers ook interne policies en externe regelgevingskaders koppelen aan specifieke AI-toepassingen. Dat is relevant in sectoren met strikte compliance-eisen, zoals de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg.

SAS AI Navigator is een losstaand SaaS-product voor bestaande en nieuwe SAS-gebruikers. Organisaties die interesse hebben in een private preview kunnen zich aanmelden via de SAS-website. De oplossing is in het derde kwartaal van 2026 beschikbaar in de Microsoft Azure Marketplace.

Tip: SAS-CTO Bryan Harris: AI vraagt om pragmatisme, niet om hype