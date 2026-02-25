Veeam lanceert Agent Commander voor AI-risicobeheer

Veeam introduceert Agent Commander, een oplossing om AI-risico’s te detecteren, AI-systemen te beschermen en AI-fouten ongedaan te maken. De tool komt voort uit de overname van Securiti AI eind 2025.

Agent Commander moet organisaties helpen om proactief AI-gedreven risico’s aan te pakken terwijl ze AI-agents veilig kunnen opschalen. “AI werkt met machine-snelheid, wat betekent dat organisaties in realtime moeten begrijpen welke data wordt gebruikt, door welke agent en hoe”, zegt Anand Eswaran, CEO van Veeam. “Als er een fout optreedt, moeten organisaties niet alleen begrijpen welke data is beïnvloed, maar ook snel schade kunnen herstellen.”

Vertrouwen als grootste uitdaging

De meest kritieke kloof in de huidige AI-infrastructuur die Veeam ziet is vertrouwen. Naarmate AI-agents schalen, zijn datarisico en AI-risico hetzelfde probleem geworden. Een agent is slechts zo betrouwbaar als de data die het kan zien, benaderen en waarop het kan handelen. Toch blijven enterprise-controls gefragmenteerd met aparte systemen voor bescherming, security, governance en recovery.

Gevoelige data wordt in modellen ingevoerd en er wordt op gehandeld op manieren die niemand heeft goedgekeurd of bijhoudt. Omdat AI zeer snel beweegt, kan een AI-agent in seconden toegang krijgen tot gevoelige data en erop handelen. Traditionele workflows die uren nodig hebben om te detecteren en dagen om te herstellen, laten te veel blootstelling over bij die snelheid.

Data Command Graph als kern

Het hart van Agent Commander is Veeam’s Data Command Graph, een realtime relationele intelligence-engine die live verbindingen tussen data, identiteiten, AI-modellen en autonome agents in kaart brengt. Dit gebeurt zowel in productie- als backup-omgevingen.

Veeam ziet de toxische combinaties waar gecompromitteerde identiteiten, blootgestelde data en autonome agents elkaar kruisen. Het platform toont ook hoe die risico’s zich in realtime verergeren, zich verspreiden en evolueren over het hele data- en AI-landschap.

Agent Commander levert drie mogelijkheden die het uniek moeten maken. Ten eerste detecteert het AI-risico met context door shadow AI, blootstelling van gevoelige data en riskant agentgedrag te identificeren. Ten tweede beschermt het AI-pipelines autonoom door gedetailleerde, realtime controles af te dwingen over data, identiteiten en AI-agents. Ten derde kan het AI-fouten met precisie ongedaan maken door ongewenste AI-acties chirurgisch terug te draaien.

Agent Commander verenigt controle over productie en backup voor detectie en het afdwingen van gedetailleerd beleid. Organisaties kunnen vroegtijdige toegang aanvragen via de website van Veeam. Agent Commander wordt beschikbaar in een toekomstige release van het Securiti Data Command Center.

Tip: Veeam koopt Securiti AI voor 1,7 miljard dollar