Commvault wil backup-activiteiten mkb vereenvoudigen

Het maken van backups is belangrijk, maar het deployen van backup-oplossingen en het gebruik hiervan is niet altijd even eenvoudig. Commvault wil dit voor het mkb gaan versimpelen, aan de hand van zijn nieuwe dienst Metallic.

Metallic is een nieuw SaaS-portfolio van Commvault waarmee het mkb zijn data on premise, in de cloud en in hybride omgevingen kan beschermen. Meest opvallend aan het geheel is de eenvoud: volgens het bedrijf duurt het slechts een kwartier om de oplossing op te zetten.

Gebruikers kunnen uit drie verschillende varianten kiezen als ze met Metallic aan de slag gaan, schrijft Silicon Angle. Er is bijvoorbeeld een speciale variant waarmee alleen een backup gemaakt kan worden van Office 365-deployments, met de naam Metallic Office 365 Backup & Recovery.

Daarnaast is er een Core-variant en is er een Endpoint-versie. De Endpoint-versie maakt backups van computers van werknemers, de Core-variant maakt een backup van de infrastructuur van het bedrijf. In het geval van de Core-versie kunnen er ook kopieën gemaakt worden van data in file servers, SQL-databases en virtual machines die in de cloud of on premise draaien.

Flexibel en schaalbaar

Metallic geeft gebruikers de optie om de SaaS-oplossing mee te laten schalen met hun bedrijf. De backup-dienst kan namelijk van 1 TB aan opslag meeschalen naar ruim 1000 TB aan data. Ook biedt de oplossing flexibiliteit, doordat gebruikers kunnen kiezen waar de backup geplaatst wordt. Dit kan in de dienst zelf, in de cloud, on premise of in een combinatie van de drie.

De dienst komt volgens Commvault verder met ‘innovatieve deduplicatie’ en compressie-technologie. Data en systemen kunnen bovendien verplaatst worden tussen legacy en moderne omgevingen.

Commvault laat gebruikers de nieuwe Metallic-oplossing 45 dagen gratis uitproberen. Daarna kost de dienst 20 dollarcent per maand per GB. Hoe meer er wordt opgeslagen, hoe lager de prijs wordt.

Groeiend portfolio

Metallic is niet alleen een nieuwe dienst, maar ook een nieuwe onderneming onder Commvault. Het bedrijf moet SaaS-databescherming naar de mkb-markt brengen via de cloud. Later moeten hier dus nog meer oplossingen bij komen, al is niet bekend welke dat dan zijn.