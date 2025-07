Netgear voegt met afronding Exium-overname SASE toe aan aanbod

Netgear heeft de overname van Exium afgerond. De acquisitie moet mkb’ers voorzien van geïntegreerde netwerk- en securityoplossingen via een Secure Access Service Edge (SASE) platform.

Netgear wil de Exium-technologie integreren in zijn Insight cloud management platform. De combinatie moet resulteren in een all-in-one oplossing. Deze omvat bedrade en draadloze netwerken, firewalls en geïntegreerde beveiliging. Volgens Netgear biedt dit een antwoord op de uitdagingen die AI met zich meebrengt voor het securitylandschap.

De focus ligt op managed service providers (MSP’s) en hun mkb-klanten. Exium’s SASE-platform is vanaf de grond opgebouwd met MSP’ers in gedachten. Zo moeten deze partijen hun kleine en middelgrote klanten sneller kunnen onboarden en bedienen.

Netgear voegt SASE toe

Voor Netgear is het dus met name een stap om SASE toe te voegen. Dat definieert zich als volgt: “Secure Access Service Edge (SASE) biedt convergente netwerk- en Security-as-a-Service-functionaliteit, waaronder SD-WAN, SWG, CASB, NGFW en zero trust network access (ZTNA). SASE ondersteunt veilige toegang voor filialen, externe medewerkers en on-premises. SASE wordt voornamelijk geleverd als een service en maakt zero trust-toegang mogelijk op basis van de identiteit van het apparaat of de entiteit, gecombineerd met realtime context en beveiligings- en compliancebeleid.”

Exium’s cloud-native SASE-oplossing moet de groeiende cybersecurityuitdagingen voor IT-teams aanpakken. Volgens marktonderzoeker Gartner groeit de SASE-markt met 29 procent per jaar. Tegen 2027 moet de markt meer dan 25 miljard dollar (21,3 miljard euro) waard zijn, gedreven door de toenemende vraag naar cloud-based netwerk- en securityoplossingen.

Timing en marktomstandigheden

De overname werd aanvankelijk in juni 2025 aangekondigd. Nu de transactie definitief is afgerond, kan Netgear zich focussen op de integratie en doorontwikkeling. Het bedrijf wil een nieuwe klasse van secure networking-producten op de markt brengen.

Voor mkb’ers betekent dit dat ze binnen afzienbare tijd toegang krijgen tot enterprise-grade securityfuncties. De oplossing moet speciaal zijn afgestemd op moderne hybride en remote werkomgevingen, waar traditionele securitymodellen tekortschieten.

Exium-CEO Farooq Khan heeft zich bij het Netgear for Business-team gevoegd. Hij blijft verantwoordelijk voor de Exium-oplossing binnen de nieuwe organisatiestructuur. Khan ziet veel raakvlakken tussen beide bedrijven. “We delen een vergelijkbare visie met Netgear en zijn enthousiast om samen een volledig geïntegreerde netwerk- en securityoplossing te bouwen die speciaal is afgestemd op deze klanten”, aldus Khan.

