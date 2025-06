Cato Networks bijna 5 miljard waard na investeringsronde

Het Israëlische securitybedrijf Cato Networks heeft 359 miljoen dollar opgehaald in een nieuwe financieringsronde. De waardering van het bedrijf stijgt daarmee naar ruim 4,8 miljard dollar, een forse groei ten opzichte van 2023, toen het nog 3 miljard dollar waard was.

Cato Networks werd in 2015 opgericht door Shlomo Kramer en Gur Shatz. Voor Kramer was het niet de eerste keer dat hij aan de wieg stond van een succesvol securitybedrijf: hij was tevens mede-oprichter van Check Point Software.

Sterke groei in onzekere tijden

De financieringsronde werd geleid door Vitruvian Partners en ION Crossover Partners, samen met bestaande investeerders zoals Lightspeed Venture Partners en Acrew Capital.

De focus op SASE (Secure Access Service Edge) blijkt een keuze die opnieuw in de smaak valt bij investeerders. Cato Networks combineert hierbij netwerkdiensten en security in één cloudplatform. Deze benadering wint aan populariteit nu organisaties zoeken naar geïntegreerde oplossingen. Het wordt ook weleens (inclusief door onszelf) “platformisering” genoemd, deze trek naar unificatie en een wereld van “single panes of glass” voor het beveiligen en monitoren van IT-omgevingen.

Beursgang in het verschiet

Het bedrijf bereidde zich eerder al voor op een beursgang in 2025, hoewel er nog geen concrete plannen bekend zijn. Sterker nog: het is uiterst onzeker of dit gaat plaatsvinden. Zo zou Cato Networks op basis van de investeringen overgewaardeerd zijn en overweegt het ook een verkoop.

Overigens zit Cato Networks niet stil. Zo introduceerde het een AI-functionaliteit binnen het Cato SASE Cloud Platform om alle beleidsregels voor security, toegang en netwerken te optimaliseren. De tool beperkt zich nu nog tot Firewall-as-a-Service (FaaS), maar kan op den duur uitgebreid worden. Wat juist niet moet worden uitgebreid via deze tool, is het enorme aantal beleidsregels dat organisaties erop nahouden binnen hun IT-omgevingen. Dat moet de tool juist reduceren.

