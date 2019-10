Vernieuwd data analytics-platform Commvault beschermt data beter

Dankzij wetten als de GDPR in Europa en de Californian Consumer Privacy Act in de VS moeten bedrijven aan steeds meer regels voldoen om data te beschermen. Commvault bouwde zijn data analytics-platform opnieuw op om die bescherming te bieden.

Het gaat om het platform Commvault Activate. Dat is een platform waarmee bedrijven nieuwe zakelijke inzichten kunnen krijgen uit de beschikbare data die opgeslagen is. Commvault kondigde vorig jaar al aan dat het zich meer op dit platform ging focussen.

Tijdens Commvault GO 2019 liet het bedrijf weten dat het platform nu volledig opnieuw is opgebouwd, om zo te voldoen aan de strengere privacy- en databeschermingseisen in onder meer de VS en Europa. Dat meldt IT Pro.

Drie nieuwe tools

Specifiek krijgt Commvault Activite drie nieuwe tools die gericht zijn op het voldoen aan databeschermingseisen. Zo is er een tool genaamd file storage optimisation, waarmee bedrijven de access controls voor data en bestanden kunnen visualiseren.

Daarnaast is er een governance-tool voor gevoelige data. Bedrijven kunnen daarmee specifieke soorten data – bijvoorbeeld gevoelige gegevens – profileren en die voorzien van een extra beveiligingslaag via encryptie. Tot slot is er een tool genaamd search and discovery, waarmee wettelijke bezwaarverzoeken verwerkt kunnen worden.

De drie tools zorgen ervoor dat klanten zo goed als alles hebben om hun data te laten voldoen aan de strenge eisen uit de verschillende wetten, stelt Commvault.

Standalone product

Commvault heeft zijn Activate-platform daarnaast beschikbaar gemaakt als een standalone product. Eerder was het nog vereist om ook andere producten en diensten voor backup en recovery aan te schaffen, maar dat is nu dus niet meer het geval.

Het vernieuwde platform kan bijvoorbeeld handig zijn om gevoelige data te identificeren. Die data kan vervolgens met het platform uit de primaire opslag en backups gehouden worden. Klanten kunnen daarnaast aangeven hoelang data bewaard wordt en beleid instellen om data automatisch na een bepaalde periode te archiveren of te verwijderen.