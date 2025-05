Nieuw Alteryx One-platform verenigt analytics en AI-orkestratie

Het platform combineert de volledige Alteryx-suite met nieuwe tools voor het ontsluiten van enterprise data. Hierdoor kunnen data-analisten cloud dataplatforms beter benutten en AI-initiatieven versnellen. Met de introductie van een centrale portal kunnen gebruikers hun Alteryx-portfolio beheren, ongeacht het implementatiemodel.

Dat maakt het bedrijf bekend tijdens zijn Inspire 2025-conferentie. Het nieuwe Alteryx One poogt barrières tussen flexibiliteit, governance en innovatie te elimineren. Hiervoor brengt het analytics automation, low-code en no-code data prep, AI-ondersteuning, cloudflexibiliteit en enterprise governance samen in één centraal beheerd platform.

De AI Control Center zal een belangrijk onderdeel van Alteryx One zijn. Dit dashboard biedt uniforme orkestratie, waarbij licentiebeheer wordt gecombineerd met ingebouwde security, governance en zichtbaarheid in alle AI-interacties. Deze centrale controle zorgt voor consistente toegangs- en gebruiksbeleid op het hele platform.

Direct werken met cloud dataplatforms

Naarmate bedrijfsdata steeds vaker naar de cloud verhuist, hebben organisaties behoefte aan snellere en veiligere manieren om direct te werken met hun clouddata zonder kostbare datamigratie of onnodige duplicatie. Alteryx One maakt dit mogelijk door clouddataplatforms een verlengstuk van de analytics-omgeving te maken.

Real-time data-toegang via Live Query voor Databricks en Snowflake verandert Alteryx in een directe verbinding met de clouddataplatforms. Gebruikers kunnen nu werken met enorme datasets in realtime, wat datavoorbereiding versnelt. Het securityniveau en prestaties blijven behouden.

AI-gestuurde oplossingen voor dataproblemen

Alteryx haalt bij de onthulling van One ook een eigen onderzoek aan. Daaruit blijkt dat data-integratie een grote uitdaging blijft voor data-analisten. Bijna de helft (46 procent) van de analisten meldt dat problemen met datakwaliteit het grootste obstakel vormen bij het voorbereiden van data. Deze uitdaging wordt vergroot nu meer organisaties hun data naar de cloud verplaatsen.

Om deze problemen aan te pakken, introduceert Alteryx One de AI-gedreven functionaliteiten Magic Reports, Alteryx Copilot en GenAI Tools. Magic Reports (algemeen beschikbaar) genereert automatisch dynamische, op maat gemaakte rapporten in Auto Insights met behulp van AI. Alteryx Copilot (public preview) biedt een interactieve AI-assistent die gebruikers begeleidt van vraag naar workflow, met intelligente realtime ondersteuning en automatische werkstroomgeneratie.

Met de nieuwe tiered packaging en een uniforme licentieportal biedt Alteryx One organisaties centrale controle over gebruikerstoegang, rechten en licentiebeheer, wat zorgt voor veilige, schaalbare analytics in de hele organisatie.

Tip: Dataspecialist Alteryx verkocht voor 4 miljard euro aan private equity