OpenText vult databeschermingsportfolio aan met overname Carbonite

OpenText heeft besloten de markt van databescherming te betreden met de overname van Carbonite. Carbonite is een leverancier van cloud-gebaseerde databescherming, backup- en disaster recovery-diensten en end point security.

OpenText is een fabrikant van software voor documentmanagement, record management, e-mailmanagement en web content-management. Dat betekent dat het met flink wat data te maken heeft, waardoor de overname van Carbonite en de betreding van de markt voor databescherming een logische volgende stap is.

Mark J. Barrenechea stelt dan ook in een verklaring dat dit een nieuwe “route opent om met klanten te verbinden”. OpenText legde 1,42 miljard dollar (1,29 miljard euro) neer voor Carbonite. Naar verwachting is de overname binnen 90 dagen afgerond.

Overname Webroot

Een belangrijke reden om Carbonite over te nemen, is een acquisitie die het bedrijf eerder dat jaar deed, weet Silicon Angle. Het gaat om de overname van Webroot in februari dit jaar.

Webroot is een bedrijf dat endpoints beschermt en netwerkbescherming, training voor security awareness en diensten voor threat intelligence biedt. Die producten moesten gecombineerd worden met de backup- en recovery-technologie van Carbonite, om zo een volledig endpoint beveiligingsplatform te ontwikkelen.

OpenText is nu van plan om de technologie van Webroot te integreren in zijn Security Suite. Die suite bestaat nu al uit tools voor het blokkeren van malware-infecties en het detecteren van datamisbruik op apparaten van werknemers.

Flink meer omzet

De technologie van Webroot zorgt bovendien voor flink wat extra omzet voor OpenText. De threat intelligence van Webroot wordt namelijk door diverse andere beveiligingsbedrijven gebruikt voor hun eigen producten. Het gaat onder meer om Cisco, Citrix en Palo Alto Networks.

Daarnaast wordt OpenText nu een aanbieder van zowel tools om de zakelijke records van een organisatie te beheren, als opties om die data te beschermen tegen hackers en verlies. Voor veel IT-teams kan het aantrekkelijk zijn om al deze diensten bij dezelfde leverancier af te nemen, waardoor OpenText een interessante positie in de markt krijgt.