Snowflake Computing lanceert Private Data Exchange

Snowflake Computing lanceert een nieuwe dienst, genaamd Private Data Exchange, die moet functioneren als een centraal en intern beheerde datahub voor gebruikers die datasets privé willen delen met specifieke gebruikers.

Het nieuwe aanbod bouwt voort op de oorspronkelijke Snowflake Data Exchange, die eerder dit jaar werd aangekondigd. Data Exchange is in principe een soort marketplace voor Snowflake-klanten, die gemakkelijk toegang willen krijgen tot data van derden uit verschillende bronnen, en die geen toegang nodig hebben tot dergelijke gegevens via een API. Volgens Snowflake is het belangrijkste voordeel van Data Exchange dat het een snellere toegang en meer controle over de data geeft.

Interne data marketplace

De Private Data Exchange wijkt lichtelijk daarvan af. Organisaties kunnen hun eigen interne ‘data marketplace’ creëren, waarin ze de volledige controle hebben over welke data resources beschikbaar zijn en wie daar toegang toe heeft. Het gaat er dus om organisaties te helpen de controle te behouden over de data die gebruikt wordt door hun werknemers.

“De Private Data Exchange staat voor de toekomst van het breed en veilig beheren en delen van gegevens binnen de grenzen van ondernemingen en instellingen”, laat Frank Slootman weten, Chief Executive van Snowflake. “Het data-uitwisselingsmodel zal de standaard worden voor het verkennen, ontdekken en delen van data in de hele onderneming”.

Centralisatie

Volgens Snowflake is het belangrijkste voordeel van de Private Data Exchange dat er een gecentraliseerde locatie geboden wordt. Van daaruit hebben analytics- en data science-teams toegang tot beveiligde data. Op die manier wordt zowel de integriteit en veiligheid van data verbeterd, maar ook de tijd verkort die nodig is voor het verkrijgen van inzichten over die data. Het geeft organisaties verder een manier om winst te halen uit datasets, door ze tegen een vergoeding te delen met klanten.