Dataiku komt met community voor data scientists

Dataiku laat aan Techzine weten over de introductie van de Dataiku Community, welke bedoeld is voor professionals in data science, machine learning en kunstmatige intelligentie (AI).

Met de Dataiku Community brengt de data science-unicorn verschillende resources samen. Zo krijgen gebruikers toegang tot handleidingen van Dataiku, maar ook moeten zij meer inzicht krijgen door use cases en artikelen op het platform. Volgens het bedrijf zelf biedt het hiermee de tools om de kennis van het platform te vergroten.

Daarnaast hoopt Dataiku met de community leden aan te moedigen om in gesprek te gaan over data science. Dit door de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en ondersteuning te krijgen van Dataiku. Het bedrijf hoopt ook dat best practices gedeeld zullen worden.

Democratisering data science

Dataiku wijst bij de aankondiging direct op zijn missie om data science te democratiseren. De community moet dan ook bijdragen aan het uitbreiden van de data science-kennis en -vaardigheden onder leden, zowel betrekking hebbend op Dataiku als daarbuiten.

“We zijn blij dat we met de Dataiku Community nog meer gebruikers de middelen kunnen geven om sneller en slimmer samen te werken op weg naar enterprise AI”, aldus CEO Florian Douetteau. Hij benadrukt dat de community voort bouwt op de samenwerkingsfilosofie van zijn bedrijf.

De Data Community biedt ondersteuning aan Dataiku Free Edition- en Dataiku Lite Edition-gebruikers. De komende maanden zal de community verder uitgebreid worden. Zo belooft het bedrijf onder meer lokale gebruikersgroepen en een programma voor ambassadeurs.

