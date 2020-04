Cohesity, een leverancier van cloudgebaseerde datamangement-, backup en storage-oplossingen, maakt het gebruikers met een mobiele applicatie voor smartphones nu nog makkelijker om hun SaaS-gebaseerde Helios-datamanagementomgeving te beheren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld direct reageren op ransomware-aanvallen.

De nu uitgebrachte mobiele applicatie voor Android en iOS maakt het gebruikers van de Helios-datamanagement-oplossing mogelijk om overal en altijd hun complete omgeving te beheren. Met de mobiele applicatie kunnen beheerders onder meer de gezondheid en de prestaties van hun complete Cohesity-infrastructuur in de gaten houden, ondersteuning bieden en alerts ontvangen over afwijkende zaken.

Gebruiksmogelijkheden mobiele applicatie

Gebruikers van de mobiele applicatie kunnen deze gebruiken om alle clusters die in hun Cohesity Helios beheerportal zijn geregistreerd te beheren via special menu’s. De belangrijkste functionaliteit omvat onder meer een dashboard waarmee de algemene gezondheid van een bepaald cluster kan worden bekeken en wat de beschikbare storagecapaciteit is. Daarnaast geeft dit dashboard inzicht in alle beschermde databronnen van het bedrijf, zoals vm’s, applicaties en databases.

De mobiele applicatie geeft ook een duidelijk overzicht van alle geregistreerde clusters met details als softwareversie, storage, throughput en IOPS. Verder is het mogelijk alle alerts van de laatste 24 uur te laten zien. Deze alerts geven inzicht in hoe clusters zich gedragen en wat de status is van een bepaalde taak. Ook wordt een overzicht geboden van alle ondersteunde werkzaamheden en hun actieve status.

Bescherming tegen ransomware

De mobiele applicatie geeft beheerders ook mogelijkheden voor het bestrijden van ransomware-aanvallen, zo laat de cloudgebaseerde datamanagement-, backup- en storagespecialist weten. De mobiele applicatie gebruikt hiervoor de in de Helios-beheeroplossing ingebouwde, op machine learning gebaseerde detectietechnologie voor afwijkingen. Deze technologie detecteert of er een potentiele ransomware-aanval op een IT-productie-omgeving wordt ondernomen.

Vervolgens geeft Helios een alert wanneer de primary data-change afwijkt van normaal gedrag. Dit kan namelijk betekenen dat er een afwijking op het gebied van data-encryptie bezig is. De afwijkingen worden namelijk gedetecteerd op vergelijkingen met belangrijke veranderingen in de data ten opzichte van ‘normale’ patronen, zo geeft Cohesity aan. Deze patronen zijn onder andere de dagelijkse ‘change rate’ van logische data, de ‘ingest rate’ van historische data en de ‘randomness’ van data.

Om ransomware-aanvallen tegen te gaan, biedt Cohesity naar eigen zeggen verder ook een uitstekende bescherming door te voorkomen dat een ‘gold copy’ van de data door een applicatie of persoon kan worden aangepast. Ook gebruikt Cohesity voor bescherming onder andere DataLock (WORM) en multi-factor authenticatie. De mobiele applicatie van Cohesity is nu beschikbaar in Google Play en de Apple App Store.