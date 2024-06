SAP wordt nog weleens beschreven als een tech-dino die niet snel genoeg met zijn tijd meegaat. Sinds 2020 is Christian Klein de CEO van SAP en onder zijn leiding is er stapsgewijs het nodige veranderd. Wij spraken met hem tijdens SAP Sapphire in Orlando.

Een van de uitspraken die Christian Klein op het podium deed was dat ze ‘bij SAP erg geloven in best-of-suite’. Een interessante uitspraak vonden wij, want wij analyseerden al eerder dat de hele techindustrie richting best-of-suite beweegt. Het wordt simpelweg te ingewikkeld en te duur om voor best-of-breed te kiezen. Probeer al die oplossingen maar eens met elkaar te integreren. Iets waar Klein zich helemaal in kan vinden.

Kritiek op SAP was terecht

SAP heeft de afgelopen jaren ook best wel veel kritiek gekregen op het uitgebreide portfolio, het ingewikkelde datamodel en als gevolg de complexiteit van integreren met SAP. Dat waren er ook nog oplossingen die volgens SAP zeer veel potentieel hadden maar in de praktijk geen potten konden breken. Denk bijvoorbeeld aan Leonardo.

Klein erkent deze kritiek en stelt dat die ook volledig terecht was. SAP had best wel wat overnames gedaan, alles draaide nog op legacy IT-stacks en was zeer lastig te integreren. Daarnaast was de organisatie volgens Klein op sommige punten ook verkeerd ingericht en waren er technisch verkeerde keuzes gemaakt. Inmiddels zijn die pijnpunten opgelost. Nu stelt Klein dat ‘SAP beschikt over de modernste cloud stack van alle SaaS-vendors’.

“SAP beschikt over de modernste cloud stack van alle SaaS vendors”, Christian Klein, CEO SAP

Cultuurverandering in de organisatie

SAP was in het verleden zo georganiseerd dat de productteams veel vrijheid hadden met als doel om de line-of-business zo tevreden mogelijk te houden. Feit was echter dat 20 tot 30 procent van de R&D budgetten naar platform, integratie, uitbreidbaarheid en harmonisatie van data ging. Hierdoor ging veel budget dus al min of meer verloren en zat er een soort rem op innovatie.

In de afgelopen jaren heeft SAP flink opgeruimd en is er een cultuurverandering doorgevoerd. Klein erkent dat SAP ook de nodige mensen heeft moeten vervangen om dit mogelijk te maken. Sommige mensen wilden vasthouden aan die methodiek. Uiteindelijk zijn er producten afgestoten, zijn er zaken samengevoegd en is er vooral veel gemoderniseerd. Voor klanten is het allemaal een stuk overzichtelijker en duidelijker geworden.

Als we het portfolio van SAP vandaag de dag moeten omschrijven dan bestaat SAP nog steeds uit een aantal grote applicaties; SAP Ariba, Sap Concur, SAP SuccessFactors, SAP S/4HANA, SAP CX en zo kunnen we nog even doorgaan. Daaronder ligt echter een nieuw fundament met het SAP Business Technology Platform (BTP) en DataSphere.

Het datamodel van SAP is enkele jaren geleden al vereenvoudigd en daardoor is het nu veel eenvoudiger om te integreren met SAP of om SAP-applicaties uit te breiden met business-specifieke features. Uiteraard zonder de SAP-core aan te passen, maar door gebruik te maken van de uitbreidbaarheid van de platformen middels API’s.

Business Technology Platform staat centraal bij productonwikkeling

Klein legt ook uit dat bij de introductie van bijvoorbeeld Leonardo de manier van ontwikkeling heel inefficiënt was. SAP had destijds verschillende losse ontwikkelteams die IoT use cases bouwden voor hun applicaties. Klein stelt dat er allemaal verschillende ideeën waren van wat je met Leonardo kon doen. De business-context ontbrak echter en veel teams waren het wiel opnieuw aan het uitvinden. Hierdoor werd het nooit concreet en heeft Leonardo het uiteindelijk niet gehaald.

Daar heeft SAP van geleerd door innovatie en ontwikkeling meer te centraliseren. SAP heeft deze week Business AI gepresenteerd, wat daar een goed voorbeeld van is. Klein zegt; “Als je kijkt naar Business AI, nu bouwt Philipp Herzig, chief AI bij SAP, het fundament. Hij traint met zijn team de modellen en stelt de services beschikbaar die gebruikt kunnen worden. De line-of-business binnen SAP kan daar vervolgens gebruik van maken en use cases mee ontwikkelen.”

Nieuwe innovaties en technologieën worden nu vaak ontwikkeld binnen het Business Technology Platform, zodat alle teams er vervolgens gebruik van kunnen maken voor de verschillende applicaties. Deze manier van productonwikkeling is meer gecentraliseerd en gericht op het sneller beschikbaar maken van nieuwe innovaties. Het betekent ook dat BTP een essentieel onderdeel is voor alle applicaties, zonder BTP werkt geen enkele applicatie meer.

SAP wil niet meer alles zelf doen, het zet meer in op partnerships

Een ander punt dat we bij Klein onder de aandacht brachten is dat SAP in het verleden alles in-house wilde doen. Ze wilden alles zelf ontwikkelen. Hij erkent dat dat inderdaad een strategie is geweest, maar dat dit niet meer van toepassing is. Hij zegt dat ze niet meer op alle gebieden willen concurreren. Ze kiezen nu voor Business AI, daar zijn ze goed in. SAP heeft heel veel business data die het kan gebruiken om hele specifieke AI-modellen te trainen voor bepaalde industrieën of use cases.

Voor de grotere, meer generieke modellen heeft het partnerships gesloten en maakt het gebruik van OpenAI, Cohere, Anthropic en dergelijke.

SAP is klaar voor de toekomst

Op basis van wat SAP deze week laat zien en wat Klein ons vertelt over de veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, staat SAP er veel beter voor dan enkele jaren geleden. Het heeft veel van de complexiteit van zich af weten te schudden, de organisatie beter ingericht en veel meer geïnnoveerd.

Organisaties kunnen SAP nu veel effectiever en efficiënter inzetten binnen hun organisatie. Dat betekent uiteraard niet dat zaken als een ERP-systeem nu ook ineens heel eenvoudig zijn. ERP blijft gewoon complexe materie in het hart van een organisatie waarmee enorm veel business-processen worden beheerd. Wel zet SAP stappen in de juiste richting om ook daar meer eenvoud in te krijgen. Onder meer met de CoPilot Joule, waarmee gebruikers veel sneller hun taken kunnen uitvoeren. Ook zal Joule gaan zorgen voor veel meer inzichten in business-processen en analytics.

Tot slot is er de overname van WalkMe. Ook die moet gaan bijdragen in het terugdringen van complexiteit. We zien benieuwd hoe SAP dat de komende jaren gaat integreren. Volgens Christian Klein is SAP in elk geval klaar om met Business AI het verschil te gaan maken.