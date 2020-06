Microsoft Bot Framework is nu beschikbaar

Microsoft laat weten dat Bot Framework Virtual Assistant 1.0 vanaf nu beschikbaar is. Daarnaast maakt de techgigant verdere plannen rond bots bekend. Deze uitbreidingen volgen nadat Microsoft een aantal jaar geleden aankondigde werk te maken van meer botdiensten.

Microsoft deelt zijn botdiensten in twee verschillende categorieën in. De eerste dienst is de Azure Bot Service, waarmee klanten bots kunnen ontwikkelen op enterprise-niveau. Microsoft Bot Framework is bedoeld om gebruikers aangepaste bots te laten ontwikkelen, die kunnen worden geïntegreerd met andere diensten.

Aan deze botdienst zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd en kunnen gebruikers de bots breder inzetten. Zo kan de bot nu to-do commando’s omzetten in agenda-afspraken.

Daarnaast heeft Microsoft de Composer designer tool beschikbaar gemaakt. Met deze tool kunnen gebruikers zelf bots instellen, zonder dat ze zelf moeten programmeren. Deze software is beschikbaar voor zowel Windows als macOS en Linux.

Integratiemogelijkheden

Microsoft zet in op het verbinden van de botdienst met andere diensten. Het Bot Framework kan ook worden verbonden met de virtuele assistent Alexa, wat ervoor zorgt dat Alexa meer gespecialiseerd ingezet kan worden.

Ook is er gewerkt aan een verbeterde verbinding met andere Microsoft-applicaties, zoals Microsoft Teams. Deze nieuwe mogelijkheden zijn beschikbaar gemaakt met het uitrollen van de Bot Framework Software Development Kit versie 4.9.