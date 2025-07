Arm-chips in datacenters: 70.000 klanten, 14x groei sinds 2021

Het aantal klanten dat Arm-gebaseerde chips in datacenters gebruikt is gegroeid naar 70.000, een 14-voudige toename sinds 2021. Onder CEO Rene Haas breidt Arm zijn bedrijf verder uit in de pc-markt en behaalt aanzienlijke winsten in datacenterverkoop. Generatieve AI-computing vormt een belangrijke drijfveer achter deze expansie.

Arm’s vooruitgang bedreigt de traditionele dominantie van de x86-architectuur van Intel en AMD. Deze verschuiving is vooral zichtbaar bij cloudgiganten. Amazon heeft sinds 2018 meerdere generaties van zijn datacenterprocessors (CPU’s) uitgebracht, inclusief versies voor artificial intelligence. Het bedrijf voegde miljoenen Arm-chips toe aan zijn cloudcomputing-platform.

Klanten huren vaak Arm-chips via cloudcomputing-diensten als AWS. Deze aanpak maakt adoptie eenvoudiger voor bedrijven die willen experimenteren met de technologie zonder grote investeringen vooraf.

Succes in de chipindustrie hangt sterk af van de grootte van de ontwikkelaarscommunity. Arm rapporteert een verdubbeling van het aantal applicaties dat draait op Arm-machines tot 9 miljoen sinds 2021. Het aantal ontwikkelaars dat werkt met Arm’s computingarchitectuur steeg met 1,5 keer naar 22 miljoen.

AI-boom stimuleert adoptie

Arm profiteert van de hausse rond generatieve artificial intelligence. Het bedrijf meldt dat een aanzienlijk deel van de datacentergroei voortkomt uit AI-toepassingen. De startup-sector toont bijzondere interesse: het aantal startups dat Arm-chips gebruikt steeg met een factor twaalf sinds 2021.

De timing van Arm’s succes is opvallend. Terwijl de chipindustrie te kampen heeft met uitdagingen op korte termijn, zoals trage verkopen in pc- en mobilemarkt, blijft de AI-datacenter sector floreren. Dit verklaart waarom Arm zijn focus heeft verlegd naar deze lucratieve markt.

Energie-efficiëntie als concurrentievoordeel

Arm-chips staan bekend om hun combinatie van hoge prestaties en laag energieverbruik. Deze eigenschap maakte hen dominant in de smartphonemarkt wereldwijd. Nu worden deze voordelen aangepast voor datacenterprocessors, die doorgaans veel meer energie verbruiken dan mobiele chips.

In het verleden vormde de datacentermarkt een uitdaging voor Arm. Verandering kwam door activiteiten van Amazon, Google en Microsoft. Zij ontwikkelden eigen Arm-chips voor hun uitgebreide infrastructuur, waardoor de adoptie versnelde.

