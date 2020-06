‘Legacy en kennisgebrek grote belemmeringen voor IT-modernisering’

Voor de meeste bedrijven geldt dat onbetrouwbare legacy-systemen en een gebrek aan IT-kennis het succes van IT-modernisering in de weg zitten. Dat concludeert Veeam na een wereldwijd onderzoek.

Volgens het onderzoek staat de modernisatieslag, in het onderzoek ook vaak digitale transformatie genoemd, bovenaan de agenda’s van de meeste CXO’s. Naar verwachting zullen de uitgaven hieraan tussen 2020 en 2023 de 6,7 biljoen euro benaderen, wat neerkomt op een cumulatieve jaarlijkse groei van 17,5 procent. Bijna de helft van de organisaties wordt echter belemmerd door verouderde oplossing, terwijl voor 44 procent gebrekkige IT-kennis een belemmering vormt.

Rol data management

Daarnaast concludeert Veeam dat databescherming intelligenter moet, om de modernisatie bij te benen en te kunnen toepassen in de hybrid- of multicloud. “Het beschermen en beheren van gegevens in de hybride cloud lijkt nog steeds de achilleshiel te zijn. Gegevensbescherming moet zich losmaken van de verouderde legacy-systemen. Het moet slimmer worden en kunnen inspelen op behoeften en veranderende eisen. Zolang bedrijven zich dat niet realiseren en ernaar handelen, is een echte transformatie nog heel ver weg”, aldus CTO Danny Allan.

Het onderzoek stelt vast dat de bescherming van data inmiddels heel belangrijk is voor IT-teams. Het gaat hierbij om back-uppen, herstellen van data en het uitbreiden van de zakelijke mogelijkheden. 40 procent van de organisaties zijn voor gegevensbescherming echter afhankelijk van legacy-systemen, waarbij ze zich niet altijd bewust zijn van de grootte van de impact van legacy op het bedrijf. Bijna alle bedrijven (95 procent) kampt met onverwachte storingen, gemiddeld duren ze 117 minuten. Naar schatting kost een storing van een uur van een belangrijke applicatie zo’n 62.000 euro.

De ondervraagde bedrijven prioriteren dus IT-modernisatie en ze zijn zich ervan bewust dat ze er vaart achter moeten zetten om de confrontatie met nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Een moderne databeschermingsstrategie zou daarbij vooral bestaan uit verschillende cloud-oplossingen: het vermogen van een organisatie om disaster recovery in te zetten via een clouddienst (54 procent), gevolgd door het vermogen om workloads van on-premises te verplaatsen naar de cloud (50 procent), en het vermogen om workloads van de ene naar de andere cloud te verplaatsen (48 procent).

Uitdagingen

Als grootste uitdagingen voor de komende twaalf maanden noemen de bedrijven cybercriminaliteit (32 procent), het gebrek aan vaardigheden om technologie geïmplementeerd te krijgen (30 procent) en het voldoen aan de verwachtingen van de klant (29 procent).