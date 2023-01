Volgens Nederlandse IT-leiders zijn hun organisaties steeds vaker niet beschermd tegen cyberaanvallen en andere rampen. Er is een breed gevoeld sentiment dat de bescherming tekortschiet.

Dat blijkt uit het Data Protection Trends Report 2023 van Veeam. Het jaarlijkse onderzoek ondervroeg wereldwijd 4200 IT-leiders en implementatiespecialisten, waaronder 265 respondenten in de Benelux. De tekortschieting komt door ontevredenheid over de status quo en somberheid over dreigende risico’s van ransomware.

Bij organisaties in de Benelux stelt het onderzoek vast dat 73 procent een ‘availability gap’ ervaart. Het gaat hier om een kloof tussen hoe snel de organisatie kan herstellen ten opzichte van hoe snel applicaties hersteld moeten worden. Wereldwijd ligt dit percentage op 82 procent.

Het onderzoek keek ook naar de ‘protection gap’. Dit is een kloof tussen hoe vaak data gebackupt wordt ten opzichte van hoeveel data verloren mogen gaan na een outage. Wereldwijd heeft 79 procent van de organisaties zo’n protection gap, terwijl in Nederland 73 procent van de organisaties een protection gap heeft.

Budgetten data protection

De availability gap en protection gap zorgen ervoor dat 57 procent van de organisaties verwacht hun primaire data protection dit jaar aan te pakken. Ze vormen ook een rechtvaardiging om budgetten voor gegevensbescherming te verhogen. Organisaties verwachten hun budget voor data protection dit jaar met 6,5 procent te verhogen. Volgens het onderzoek een stuk meer dan de totaal geplande uitgaven voor andere IT-gebieden.

85 procent van de organisaties die budgetten wil verhogen, denkt zelfs aan een gemiddelde verhoging van 8,3 procent. Dit gaat vaak samen met meer investeringen in security-tools.

Ransomware wint

Organisaties zijn zich bewust van de risico’s van ransomware en bereiden zich daar meer op voor. Toch veroorzaakten cyberaanvallen in de afgelopen drie jaar de meest impactvolle uitval voor organisaties. Meer dan acht op de tien organisaties kreeg het afgelopen jaar met een aanval te maken. Het betreft een stijging van 76 procent ten opzichte van de statistieken van Veeam een jaar eerder.

Met name herstel is een punt van zorg. Organisaties konden zo’n 55 procent van hun versleutelde/vernietigde data herstellen na een succesvolle aanval. Het onderzoek stelt dan ook vast dat organisaties “de integratie van gegevensbescherming in een cyber preparedness strategy” terug willen zien in een oplossing voor data protection.

