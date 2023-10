Veel organisaties willen voor hun IT-infrastructuur het cloudmodel omarmen, zodat hun applicaties en oplossingen schaalbaarder worden. In een poging om de bestaande infrastructuur snel naar de cloud te migreren stuit men vaak op de nodige hindernissen. De IT-afdeling ziet de nodige beren op de weg, voornamelijk rondom legacy IT-applicaties. Hoe pak je dat aan en zorg je ervoor dat je alsnog snel naar de cloud kan?

Het idee dat je complete infrastructuur naar de public cloud brengen al je IT-problemen gaat oplossen is een utopie. Je complete infrastructuur naar een cloudmodel migreren is dat echter niet. Dit kan vaak ook een stuk sneller dan men denkt. Je moet dan echter niet kiezen voor een public cloud-model maar voor een private cloud model. Waarbij in het eigen datacenter een volledige private cloud wordt geleverd. Deze private cloud zal net als de public cloud via API’s of een centrale portal zijn aan te sturen. Je brengt dus als het ware de cloud naar je eigen datacenter.

Private cloud vs public cloud

Deze private cloud bestaat uit meerdere servers (nodes), of mogelijk zelfs verschillende racks met servers. Die staan allemaal met elkaar in verbinding en bieden één grote resource pool aan compute, storage en networking. Vanuit die resource pool kunnen allerlei soorten workloads en infrastructuur-oplossingen worden samengesteld en beschikbaar gemaakt aan je applicaties. Ook beschikken sommige private cloud-oplossingen, zoals bijvoorbeeld HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise over een uitgebreide portal en API backend.

Het voordeel van een private cloud boven een public cloud is dat werkt met vrijwel alle IT-infrastructuur binnen organisaties. Een verouderde SAP ERP-oplossing of Oracle database is niet heel eenvoudig naar de public cloud te verplaatsen. Enorm veel applicaties integreren met deze oplossingen en die moeten dicht bij deze oplossingen blijven.

Door deze allemaal naar je private cloud te verplaatsen blijft alles goed functioneren en kan je bestaande verouderde infrastructuur vervangen. Daarna kan de IT-afdeling aan de slag met het moderniseren van deze specifieke oplossingen.

Legacy oplossingen moderniseren kost tijd

Een ander nadeel van legacy-oplossingen, is dat de licentieovereenkomst vaak veranderd als je deze naar de public cloud wilt verplaatsen. Daarom is het verstandig om hier goed over na te denken en uit te zoeken wat de beste route is om dat soort oplossingen te moderniseren. Zeker als je bestaande infrastructuur aan vervanging toe is, dan is een private cloud een ideale oplossing. Je koopt dan meer tijd voor je IT-afdeling om alles uit te zoeken, zonder dat het je modernisering afremt.

Daarnaast kan een private cloud aantrekkelijker zijn qua kosten voor legacy-oplossingen, vaak worden dat soort licenties nog gebaseerd op het aantal sockets in een server. Met een private cloud kan je ervoor kiezen om enkele zeer krachtige nodes te laten plaatsen specifiek voor dit soort oplossingen. Die beschikken dan bijvoorbeeld over 1 of 2 sockets, maar wel met 64 rekenkernen per socket en een enorme hoeveelheid werkgeheugen, waardoor deze oplossingen ineens veel sneller werken tegen dezelfde licentiekosten.

Hybrid cloud met private en public cloud

De meeste private cloud oplossingen zijn in staat om nauw samen te werken met public cloud-oplossingen. Hiermee kan je bijvoorbeeld je disaster recovery zo inrichten dat wanneer je private cloud onbereikbaar wordt, je kan terugvallen op public cloud. Ook combineren veel organisaties hun private cloud met oplossingen van Nutanix of VMware, waardoor ze in staat zijn om VM’s eenvoudig te verplaatsen van ene cloudomgeving naar de andere. Ook bieden sommige vendoren de optie om gebruik te maken van Azure Stack. Men krijgt dan een mini Azure Cloud in het eigen datacenter. Ook hierbij kunnen workloads eenvoudig worden gemigreerd tussen de private cloud en de public cloud van Microsoft.

Organisaties die al zover zijn in hun modernisering dat ze voornamelijk met containers werken kunnen al met native clouds werken. Zij hebben in principe geen oplossingen als Azure Stack, Nutanix of VMware nodig. Zij kunnen gebruik maken van de verschillende Kubernetes oplossingen die in elke cloud aanwezig zijn.

Private cloud als ideale stap in versnelde modernisering

Een private cloud biedt dus de mogelijkheid om sneller je bestaande infrastructuur te moderniseren naar een cloudmodel. Je krijgt in je eigen datacenter de beschikking over een eigen private cloud die net als de public cloud is te beheren via een uitgebreide portal en allerlei API’s. Hierdoor kan je interne teams indelen in gebruiken en groepen binnen de portal. Ook kunnen resources uit de pools beschikbaar worden gesteld aan deze groepen en indien nodig intern worden afgerekend op basis van het gebruik.

Het belangrijkste voordeel is dat je IT-afdeling wel een eenvoudige lift en shift kan doen van de oude infrastructuur naar een nieuwe private cloud infrastructuur. Het kan namelijk de oplossingen en applicaties die van elkaar afhankelijk zijn allemaal bij elkaar houden. Om vervolgens daarna uit te zoeken hoe die het beste zijn te moderniseren.

Het is echter geen volledige uitstel van modernisering, want door alle applicaties en oplossingen te laten landen op een private cloud, kan je als organisatie wel direct genieten van de voordelen van cloud computing. Waarbij alle resources worden gedeeld, waardoor applicaties die meer compute nodig hebben dat ook eenvoudig kunnen krijgen. Ook gaan minder resources verloren omdat veel applicaties in een traditionele omgeving vaak voorzien zijn van teveel resources.

Daarnaast bieden private cloud oplossingen, zoals bijvoorbeeld die van HPE ook enorm veel addiitionele functionaliteit. Denk bijvoorbeeld aan extra security features. Je kan eenvoudig een zero-trust model toepassen, of simpelweg meer inzicht krijgen in al het netwerkverkeer, van welke oplossingen zijn bepaalde applicaties nu echt afhankelijk.

Ook kan een organisatie vaak beter de prioriteiten indelen welke applicaties sneller moeten worden gemoderniseerd en welke wat minder haast hebben. De meeste organisaties krijgen met een private cloud meer inzicht en meer analytics over hun IT-omgeving dan ze in hun traditionele omgeving hadden.

De weg van on-premise direct naar de public cloud kent veel meer hindernissen

Er zijn organisaties die een sterke voorkeur hebben voor de public cloud. Die willen geen eigen datacenter meer en willen eigenlijk zo snel mogelijk richting de public cloud. Wellicht werk je voor zo’n organisatie. Als dit een kleine organisatie is of een organisatie die geboren is in de cloud, dan is het wellicht ook nog eenvoudig te realiseren.

Zodra we naar het middensegment gaan kijken of naar bedrijven die al meer dan tien jaar actief zijn, wordt het al een stuk lastiger. Die hebben namelijk vaak legacy-oplossingen in gebruik, of nog erger, een zeer uitgebreid IT-ecosysteem.

Zo’n overgang naar de public cloud veranderd dan al snel in een mega project, waardoor de IT-afdeling commentaar gaat leveren of het allemaal wel haalbaar is. Vaak is het voor organisatie vaak ook lastig om alles op voorhand goed inzichtelijk te krijgen.

Uitdagingen bij migratie naar public cloud

Zo moeten voor applicaties die niet mee kunnen naar de cloud alternatieven worden gevonden. Die moeten ook over de juiste functionaliteit beschikken en interne gebruikers moeten die applicaties ook willen gebruiken. Ook zijn er mogelijk zelf ontwikkelde applicaties die aangepast moet worden om in de cloud goed te functioneren. Daarnaast moet men inschatten welke hardware men in de public cloud nodig heeft, welke kosten daaraan zijn verbonden, hoe ze de SLA’s gaan inregelen, hoe de backups en disaster recovery geregeld gaat worden, wie de day-to-day operations gaat beheren, hoe de cloudsecurity eruit moet komen te zien.

Tot slot moeten oplossingen die afhankelijk zijn van elkaar allemaal gelijktijdig worden gemigreerd en hier zal de nodige downtime bij komen kijken. Dat moet goed worden gepland.

Dit zijn slechts een handje vol uitdagingen die komen kijken bij een middelgrote migratie naar de cloud. We hebben het nog niet eens gehad over de keuze tussen de verschillende public clouds. De keuzes die elke cloud biedt qua instances, kosten en bijvoorbeeld verschillende databases. Daar moet een goede cloudarchitect een volledig plan voor ontwerpen.

Wat we er wel mee willen duidelijk maken is dat het gemiddelde interne IT-team hiermee onder een enorme druk komt te staan. Het is mogelijk niet in staat is om een dergelijk project tot een goed einde te brengen. Zeker het tempo waarin organisaties momenteel willen moderniseren is dan onhaalbaar. Natuurlijk kan hiervoor een externe MSP of specialist worden ingehuurd, maar dat maakt de migratie niet ineens eenvoudig.

De private cloud is voor menig organisatie een ideale tussenstap. Je kan er eenvoudig naartoe migreren, meer inzicht krijgen in je infrastructuur en de complexiteit ontvlechten en stap voor stap alle oplossingen moderniseren. Of je als organisatie dan uiteindelijk in de public cloud eindigt zal ons benieuwen. Wij denken dat er voor de public cloud zeker een functie is, maar dat veel organisaties voor hun primaire infrastructuur kostenefficiënter uit zijn in een private cloud.