Commvault maakt data storage-portfolio geschikter voor Kubernetes

Commvault heeft zijn data storage-portfolio een update gegeven. De upgrades omvatten onder meer software voor Kubernetes-deployments, een appliance en andere software-oplossingen.

Volgens Commvault moeten de nieuwe producten en updates data management intelligenter en eenvoudiger maken. De producten richten zich vooral op bedrijven die hybrid-omgevingen -zowel on-premise als in de (multi)cloud- willen gebruiken. Commvault ziet Kubernetes als een goede basis.

Hedvig-platform

Aan de basis van de upgrades staat het recent gelanceerde Hedvig Distributed Storage Platform for Kubernetes. Dit platform gebruikt de technologie van de vorig jaar overgenomen startup Hedvig om klanten te helpen met het beter beheren van hun data in multicloudomgevingen. Commvault vindt dat Kubernetes-omgevingen goed kunnen profiteren van een storage-infrastructuur die geoptimaliseerd is voor ieder cloudplatform dat wordt gebruikt.

Het Hedvig-platform van Commvault helpt bedrijven verschillende soorten cloudgebaseerde data storage-infrastructuren via een centrale console te beheren. Wanneer dit platform samenwerkt met de storage hardware van Commvault, kunnen beheerders op een centrale wijze storagecapaciteit aan applicaties toewijzen, terwijl ze de volledige controle houden over de data die op de storage-infrastructuur aanwezig is. Het platform ondersteunt verschillende storage types en maakt backup mogelijk van records, kunnen deze van de ene naar de andere applicatie kopiëren, encryptie eraan toevoegen en andere gerelateerde taken.

De voor dit platform uitgebrachte updates omvat functionaliteit voor het bouwen van applicaties met encryptie en ondersteuning voor Key Management Interoperability Protocol-oplossingen van derde partijen. Dit moet volgens Commvault helpen de data security in iedere Kubernetes-omgeving te verbeteren. Klanten kunnen hierdoor meer intelligent en efficiënt data via Hedvig storage clusters transporteren om de DevOps-processen te verbeteren.

HyperScale X storage appliance

Daarnaast lanceert Commvault een nieuwe storage appliance, de HyperScale X scale-out storage appliance. Dit is de eerste storage appliance van de datamanagementspecialist die voor het Hedvig Distributed Storage Platform is geoptimaliseerd. De HyperScale X-appliance moet meer schaalbaarheid, security en resiliency brengen wanneer klanten hun applicaties naar container- en gevirtualiseerde omgevingen migreren.

Ook moet de appliance betere prestaties leveren voor backup- en recovery-activiteiten. Ook hier speelt het Hedvig-platform een belangrijke rol. Dit vanwege de integratie met het file system van dit platform.

Overige productupdates

Overige geïntroduceerde updates van Commvault zijn onder meer een standalone versie van de Commvault Backup & Recovery tool. Deze standalone versie zorgt voor de beschikbaarheid van data voor de complete workloads van klanten, inclusief de workloads die in container-, cloud native- en virtuele omgevingen draaien.