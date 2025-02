VAST Data voegt block storage-support toe en event broking

VAST Data voegt ondersteuning toe voor block access en Apache Kafka API’s aan het eigen Data Platform. Deze uitbreiding maakt het platform geschikt voor zowel block storage als event streams.

Block Access over NVMe (of NVMe over TCP – Block Access) ondersteunt grote VAST-clusters. Tot 32.000 NVMe-subsystemen (virtual arrays) en tot een miljoen volume elements en hosts zijn ondersteund.

Het inschakelen van block access is relatief eenvoudig: een admin hoeft enkel een Virtual IP Address-pool op te zetten om daarna een view aan te maken met block protocols ingeschakeld. Vanaf dat moment is er een NVMe subsysteem actief waarbinnen logische volumes zijn te creëren. “Robert is your father’s brother”, zoals VAST Data het verwoordt.

Verdere uitbreiding

De uitbreiding van het VAST Data Platform borduurt voort op eerdere innovaties, zoals op het gebied van RAG en AI-inferencing. In oktober arriveerde InsightEngine bijvoorbeeld als toevoeging aan het aanbod, dat verspreid is over de VAST DataStore, DataBase, Data Platform en DataEngine. Dat zijn er nogal wat, en we raden eenieder aan die nog niet al te bekend is met VAST Data om ons uitgebreide artikel van oktober te raadplegen, waarin al deze oplossingen worden uitgelegd:

Event broker

De nieuwe event broker-functionaliteit is toegevoegd aan VAST DataEngine. Het stelt organisaties in staat om direct te reageren op binnenkomende data. Dit is vooral relevant voor real-time AI-applicaties en automation-doeleinden. Volgens VAST Data biedt de event broker meer dan tien keer betere prestaties dan traditionele Kafka-implementaties, met de mogelijkheid om meer dan 500 miljoen berichten per seconde te verwerken.

Met de integratie van Apache Kafka-ondersteuning combineert VAST Data event streaming, analytics en AI in een enkel platform. Mede-oprichter Jeff Denworth stelt dat zijn bedrijf hiermee “decennia aan data pipeline-inefficiënnties en event streaming-complexiteit” wegneemt.

Met deze update consolideert VAST Data block-, file-, object-, tabular- en streaming-storage in één systeem. De gecertificeerde infrastructuur biedt enterprise-functies zoals snapshots, replicatie, multi-tenancy en role-based access control voor alle toegangsmethoden.

Uitgebreide security en multi-tenancy

Naast de nieuwe protocollen heeft VAST Data ook het security-aanbod uitgebreid met ondersteuning voor Fortinix en HashiCorp enterprise key managers. Daarnaast is de multi-tenancy functionaliteit verbeterd, waardoor tenant managers nu toegang hebben tot de VAST GUI en dashboards.