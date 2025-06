Landelijke storing treft Odido en andere telecompartijen

Update – Om 16:07 laat Odido aan Techzine weten oplossingen voor de problemen in het mobiele netwerk te hebben geïmplementeerd. “Daarmee brengen we iedereen terug op ons netwerk en hopen we dat al onze klanten binnen een uur weer verbonden zijn”, aldus Odido-woordoerder Klaas Jan Lageschaar.

“Vanochtend ervaarden we problemen op ons mobiele netwerk waardoor mobiel internet niet of minder mogelijk was”, legt Lageschaar uit. “Dat probleem leek verholpen, maar onverhoopt hebben die maatregelen tot overbelasting gezorgd op andere delen van het netwerk. Helaas ervaarden klanten daardoor deze middag ook problemen in het mobiele spraakverkeer.” Odido stelt dat als gebruikers nu nog problemen ervaren, dat het uit- en aanzetten vaak kan helpen.

Origineel – Odido heeft sinds 12.30 uur vandaag te kampen met een grootschalige storing in internet en telefonie. De meldingen komen vooral uit de Randstad, maar ook uit andere delen van het land.

Op Allestoringen stromen de meldingen binnen over telecompartijen. Eerder vandaag had Odido al een vergelijkbaar probleem, waarbij bijna 4000 mensen melding maakten van een storing verspreid over het land.

Odido loste rond 11.00 uur een storing op. Slechts anderhalf uur later kampte het bedrijf opnieuw met een vergelijkbaar probleem.

Volgens Odido waren er bij de eerste storing geen aanwijzingen dat sprake was van een cyberaanval. Of dat ook geldt voor de huidige situatie, is nog onduidelijk. Ook bij de NAVO-top hadden mensen eerder vandaag last van verbindingsproblemen.

“Er is impact geweest op andere delen van het netwerk. Op dit moment werkt ons mobiele netwerk niet overal. Excuses voor het ongemak. We werken hard om dit probleem op te lossen. Zodra er een update is, melden we dat op onze storingspagina en in dit topic houden we je uiteraard op de hoogte”, meldt Odido in zijn laatste update om 13.40.

Landelijke impact

Naast Odido melden gebruikers van KPN, Vodafone, Ziggo, Delta, Tele2, Ben en Simpel dat ze tegen problemen aanlopen. De concentratie van klachten in de Randstad suggereert dat de problemen zich vooral daar voordoen, maar ook elders in Nederland zijn meldingen binnengekomen.

KPN laat aan Techzine weten dat er geen storing op zijn netwerk is of is geweest. Gerd De Smyter, woordvoerder van KPN, verklaart het volgende: “Op Allestoringen waren er ook wat meldingen. Dat kan ermee te maken hebben dat KPN-klanten verbinding proberen te krijgen met Odido-gebruikers en daardoor mogelijk dachten dat dit aan KPN lag.”

Het is nog onduidelijk wat precies de oorzaak is van de connectiviteitsproblemen. Ook is niet bekend wanneer alle diensten weer volledig operationeel zullen zijn.

