Rubrik neemt UDMaaS-specialist Igneous over

Rubrik heeft de unstructured data management-as-a-service (UDMaaS)-leverancier Igneous overgenomen. Het is niet bekend hoeveel Rubrik voor de overname betaalt.

Met de overname krijgt Rubrik mogelijkheden in handen waarmee bedrijven makkelijker op grote schaal data en bestanden kunnen back-uppen, archiveren en opslaan in de public cloud.

De overname van het in 2013 opgerichte Igneous komt volgens experts niet als een verrassing. De startup maakt dit jaar een onrustige periode door. Onder meer is de CEO opgestapt en waren er geruchten over een faillissement.

UDMaaS-technologie

Igneous biedt een Unstructured Data Management as-a-Service (UDMaaS)-dienst die op petabyte-schaal een ongestructureerde data backup-, archiverings- en storagesysteem biedt. Dit systeem heeft daarnaast een backend-connectie met public cloudomgevingen. Het UDMaaS-systeem beheert zowel file als object data en biedt hiervoor dataprotectie, verplaatsingsmogelijkheden en discovery.

Cloud backends voor data tiering zijn AWS, Azure en Google Cloud. Met deze technologie kunnen bedrijven op zeer grote schaal hun ongestructureerde data beheren, waar deze data zich ook bevindt. Hierdoor kunnen klanten straks deze ongestructureerde data tegen lagere kosten beschermen.

NAS-data vormt synergie

Rubrik wil de overgenomen technologie vooral gaan inzetten voor het beheer van NAS-data. Hiervoor ziet de datamanagementspecialist de meeste synergie. Rubrik wil naar eigen zeggen een brug vormen tussen door bedrijven veel gebruikte NAS-data naar cloudgebaseerde data.

De technologie van Igneous werkt zeer goed met zeer grote dataomgevingen NAS-systemen die hoge prestaties moeten leveren. De technologie maakt het onder meer mogelijk om data te migreren, te indexeren en te beschermen in hybrid cloudomgevingen. Zo kan Igneous miljarden NAS-bestanden scannen, de metadata indexeren en voor dataprotectie op grote schaal kopieën overbrengen naar public cloudomgevingen. Daarnaast beschikt de technologie ook over een eenvoudige webinteface voor het beheer en AI-mogelijkheden.