Salesforce neemt AI-agent specialist Convergence.ai over

Salesforce heeft een definitieve overeenkomst getekend voor de overname van Convergence.ai, een bedrijf gespecialiseerd in geavanceerde AI-agents. Het Britse Convergence.ai staat bekend om het ontwikkelen van agents die complexe menselijke taken kunnen uitvoeren in digitale omgevingen. Deze AI-agents kunnen ook navigeren door complexe dynamische interfaces. Daarbij passen ze zich in realtime aan uitdagingen als pop-ups, foutmeldingen en aanpassingen in de gebruikersinterface aan.

Zodra de overname is afgerond zal het team en de technologie van Convergence een centrale rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van Agentforce. Dit is het AI-agent-platform van Salesforce en een zeer belangrijke hoeksteen in de AI-strategie van het bedrijf. Met diepgaande expertise in het ontwerpen van AI-agents en het autonoom uitvoeren van taken zal het Convergence-team de AI-capaciteiten van Salesforce ongetwijfeld versterken. Daarmee zullen de Agentforce AI-agents straks ook geavanceerde worden. Ze zullen meer complexe workflows kunnen uitvoeren.

Lees ook: Salesforce kiest voor flexibele prijsstrategie voor Agentforce AI-agents

Versterking van AI-roadmap met Convergance.ai

De talentvolle engineers van Convergence.ai krijgen naar verwachting een sleutelrol in de bredere AI-roadmap van Salesforce. Daarbij krijgen ze ongetwijfeld meer ruimte en middelen om te innoveren. Convergence was een startup met beperkt budget, bij Salesforce worden er honderden miljoenen, zo niet miljarden, in AI geïnvesteerd. Hierdoor kunnen Salesforce-klanten op termijn meer adaptieve en capabele AI-agents verwachten die de productiviteit verhogen en handmatig werk verminderen. Ook zal Salesforce hierdoor ongetwijfeld ook meer AI-agents kunnen ontwikkelen voor specifieke industrieën.

“De volgende golf van klantinteractie en werknemersproductiviteit wordt gedreven door zeer capabele AI-agents. Ze kunnen navigeren door de complexiteit van het huidige digitale werk,” aldus Adam Evans, EVP & GM, Salesforce AI Platform. “De innovatieve benadering van Convergence voor het bouwen van adaptieve, intelligente agents is ongelooflijk indrukwekkend.”

De overname past in de strategie van Salesforce om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van AI-agents. Sinds de lancering van Agentforce in september 2024, heeft het bedrijf in hoog tempo nieuwe functies toegevoegd. Recent nog was er Agentforce 2dx dat proactieve AI-agents mogelijk maakt.

Toekomstvisie op bedrijfsautomatisering

“De toekomst van bedrijfsautomatisering beperkt zich niet tot enkele vooraf geprogrammeerde taken. Het ligt in end-to-end, beslissingsgedreven workflows waarin meerdere agents naadloos samenwerken en taken overdragen,” zei Marvin Purtorab, CEO en mede-oprichter van Convergence. “Onze missie bij Convergence is om organisaties te helpen automatisering niet langer als gewoon een tool te zien. We willen dat ze het als de manier waarop werk gedaan wordt zien.”

Salesforce verwacht het Convergence-team te verwelkomen zodra de overname is afgerond. Dit gebeurt naar verwachting in het tweede kwartaal van Salesforce’s boekjaar 2026. Ook is de overname onderhevig aan gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.