ABBYY komt met Vantage 2 en nieuwe marktplaats

ABBYY heeft tijdens zijn Reimagine-conferentie Vantage 2 en Marketplace onthuld. De vernieuwingen moeten meer automatisering en intelligentie naar de data-extractie/content capture-software brengen.

Het ‘cognitive skills platform’ Vantage kan flink wat nieuwe mogelijkheden tegemoet zien. Dit platform biedt artificial intelligence (AI)-diensten om documenten te verwerken. Met Optical Character Recognition (OCR) en machine learning worden bijvoorbeeld data en inzichten uit de documenten gehaald.

Versie 2 moet het platform vereenvoudigen door er no-code/low-codefunctionaliteit aan toe te voegen. Gebruikers met weinig codeerervaring kunnen hierdoor processen digitaliseren. Via een de low-code/no-code interface kunnen zij zelf cognitieve skills toevoegen aan bijvoorbeeld Robotic Process Automation (RPA)-robots en chatbots, in plaats van de IT-afdeling om hulp te vragen. Met andere woorden, een softwarerobot kan eenvoudig voorzien worden van de cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor het begrijpen en verwerken van content.

Daarnaast heeft ABBYY de architectuur van Vantage vernieuwd. Het platform is gebouwd op microservices en containers. Volgens ABBYY wordt hiermee voldaan aan de behoeften van een flixbele IT-bedrijfsvoering. “Met een cloud-first architectuur en een intuïtieve, low-code/no-code interface maakt Vantage transformatieve technologieën zoals AI en machine learning gemakkelijk toepasbaar en inzetbaar binnen de onderneming”, aldus het bedrijf.

Vantage 2 is per direct beschikbaar voor early adopter-klanten. Ook is het rechtstreeks beschikbaar via ABBYY of via partners, zoals RPA-leveranciers en system integrators.

Tip: Robotic Process Automation (RPA) is booming, maar wat is het en wat kan je er mee?

Marktplaats en connectoren

ABBYY komt ook met de nieuwe Marketplace. Hierop vinden gebruikers tools voor onder meer het classificeren van documenten en data-extractie, maar ook connectoren om te verbinden met andere software. De marktplaats biedt vooraf getrainde vaardigheden voor alle soorten documenten, stelt ABBYY. Het noemt hierbij facturen, inkooporders, ontvangstbewijzen, leencontracten, verzekeringsclaims en vrachtbrieven als voorbeelden. Verder geeft ABBYY aan dat er out-of-the-box connectoren beschikbaar zijn voor Alteryx, Blue Prism en UiPath.

Tip: ABBYY brengt eenvoud daar waar eenvoud hoort