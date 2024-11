Duitsland komt met nieuw miljardenplan voor chipindustrie

De nieuwe subsidies zijn gericht op chipbedrijven die de huidige moderne productiecapaciteiten aanzienlijk kunnen overtreffen.

Voor dit doel wordt een nieuw budget van ongeveer 2 miljard euro vrijgemaakt. Hoewel het precieze bedrag nog niet definitief is, melden bronnen van Bloomberg dat dit de verwachte richting is. Het betrokken ministerie heeft aangegeven dat het gaat om “lage enkelcijferige miljarden euro’s”, waar 2 miljard euro binnen valt.

Tijdens het wereldwijde chiptekort van enkele jaren geleden nam Duitsland stappen om een sterke chipindustrie op te bouwen. Met een subsidie van bijna 10 miljard euro wist het land Intel te overtuigen een fabriek te vestigen in Maagdenburg. Deze gigantische productiefaciliteit zou in totaal 30 miljard euro gaan kosten. Intel heeft de bouw echter uitgesteld vanwege financiële uitdagingen.

Toekomstplannen

De Duitse minister van Economische Zaken blijft zich inzetten voor het versterken van de chipindustrie. Eerder deze maand kregen chipbedrijven de mogelijkheid om nieuwe subsidies aan te vragen. Met de nieuwe beschikbare miljarden lijkt er voorlopig voldoende steun te zijn. Toch is er onzekerheid over de langetermijnplannen, vooral omdat Duitsland in februari een nieuw parlement kiest na de val van de regering begin november.

Het is voor Duitsland cruciaal om een sector met toekomstperspectief verder uit te bouwen. De auto-industrie, traditioneel een pijler van de Duitse economie, verkeert immers in zwaar weer. Autofabrikanten en toeleveranciers hebben te kampen met grote uitdagingen.