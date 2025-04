SolarWinds komt met nieuwe tools voor IT-veerkracht

De tools combineren observability, incidentafhandeling en servicebeheer met AI-automatisering. Dit om IT-teams te helpen sneller problemen op te lossen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in complexe hybride IT-omgevingen.

Een belangrijk onderdeel van de aankondiging is de integratie van Squadcast Incident Response in de SolarWinds-portfolio. Squadcast, dat onlangs werd overgenomen door SolarWinds, brengt mensen, processen en technologie samen in een proactieve benadering van incidentafhandeling. Het platform gebruikt AI om alerts te filteren, biedt on-call management en maakt gestandaardiseerde runbooks mogelijk.

De oplossing integreert ook met Microsoft Teams en Slack voor snellere samenwerking bij incidenten. Volgens SolarWinds leidt dit tot een aanzienlijke verbetering in de identificatie- en oplostijd van problemen, wat nodig is voor het minimaliseren van downtime en het behouden van operationele veerkracht.

Verbeterde observability

SolarWinds Observability is uitgebreid met diepere inzichten in hybride IT-omgevingen, inclusief betere monitoring van GCP, AWS, Azure en on-premises infrastructuren. De nieuwe AI-aangedreven Log Insights-functie haalt kritische informatie uit grote hoeveelheden logdata, waardoor patronen, afwijkingen en trends die op potentiële problemen kunnen wijzen sneller worden ontdekt.

Daarnaast helpt de Root Cause Assist-functie bij het identificeren van onderliggende oorzaken van problemen door data te analyseren en rijke, contextuele inzichten te bieden. Dit automatiseert en versnelt de analyse van applicatieprestatieproblemen, een essentieel element voor bedrijven die streven naar minimale verstoringen.

De nieuwe verbeteringen in het SolarWinds-portfolio zijn nu beschikbaar, met implementatieopties die zijn afgestemd op de behoeften van organisaties van alle groottes.