Midjourney komt na een jaar met nieuw model voor AI-afbeeldingen

Midjourney introduceert na een jaar van stilte de nieuwe V7-release van zijn AI-beeldgeneratieplatform. Nieuwe features zijn onder meer snelle personalisatie en een Draft-mode voor sneller en goedkoper genereren van beelden.

Midjourney introduceert na een jaar van ontwikkelstilte een nieuwe Alpha-versie 7 van zijn eigen beeldgeneratieplatform. Volgens CEO David Holz van Midjourney heeft deze V7-versie een geheel andere architectuur dan vorige versies.

Midjourney V7 gebruikt veel slimmer tekstprompts, de beeldprompts zien er beter uit, de beeldkwaliteit is zichtbaar verbeterd en vertonen beelden veel meer samenhang in details.

Snellere personalisatie

Een belangrijke nieuwe feature is het veel sneller personaliseren van de beeldgeneratievoorkeuren van gebruikers. Waar deze eerder nog ongeveer 200 beelden moesten genereren om hun visuele voorkeuren te definiëren, vindt het personalisatieproces nu in vijf minuten plaats. Dit personalisatieproces start nu standaard op bij het eerste gebruik van het V7-model.

Wanneer het Midjourney V7-model eenmaal is gepersonaliseerd, worden de visuele voorkeuren iedere keer bij het gebruik weer meegenomen. Gebruikers deze voorkeuren ook naar wens aan- of uitschakelen.

Draft-mode

De nieuwe versie biedt verder ook een andere interessante gebruiksfeature; Draft-mode. Hiermee kunnen gebruikers beelden tot tien keer sneller genereren tegen de helft van de kosten.

De feature maakt het mogelijk snel aanpassingen te doen aan een beeld, niet via een prompt, maar in een ‘conversational mode’ of via een stemcommando. Daarnaast is voor het gebruik van de feature mogelijk het mogelijk de extensie’ – – draft’ na een prompt toe te voegen.

Draft-mode manipuleert vervolgens de prompt en start een nieuwe opdracht. Ook wanneer opdrachten als ‘verbeter’ of ‘varieer’ worden gegeven, wordt het beeld meteen in volledige kwaliteit aangepast.

Holz geeft aan dat deze Draft-mode gebruikers goed helpt bij het verder doordenken op hun eerste ideeën over beelden. Wel geeft hij de waarschuwing dat via de Draft-mode gegenereerde beelden een lagere beeldkwaliteit hebben dan de standaard-mode, Gedrag en esthetiek zijn wel consistent.

Twee snelheden en beperkingen

Het Midjourney V7-model is in twee snelheden beschikbaar; Turbo en Relax. De Turbo-versie kost wel twee keer zoveel als een normale Midjourney V6-opdracht. Draft-opdrachten kosten de helft van V6-opdrachten.

Midjourney verwacht binnenkort ook een Standard-snelheidsversie voor v7 aan te bieden. Deze optie is nu nog niet beschikbaar omdat de standaard snelheidsmodus nog meer tijd nodig heeft om zich te optimaliseren.

Verder kent Midjourney V7 ook nog een aantal andere (tijdelijke) beperkingen. Voor het opschalen, bewerken en het veranderen van de textuur valt het nieuwe model nog terug op de functionaliteit van het eerdere V6-model. Deze features krijgen in de nabije toekomst een update.

Werk voor moodboards en SREF en de prestaties hiervoor krijgen ook met volgende updates verbeteringen, geeft de CEO aan.

Midjourney is van plan het V7-model de komende 60 dagen wekelijks van nieuwe updates te voorzien. De grootste nieuwe feature die voor dit laatste model komt, is een nieuwe V7 karakter- en object reference.

