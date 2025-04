ABBYY introduceert nieuwe OCR API om nauwkeuriger data uit documenten te extraheren

ABBYY heeft een nieuwe Document AI API gelanceerd die ontwikkelaars helpt bij het extraheren van betrouwbare en consistente data uit bedrijfsdocumenten. De API is ontworpen met de ontwikkelaar in gedachten en stelt hen in staat om met slechts enkele regels code ongestructureerde bedrijfsdocumenten om te zetten naar hoogwaardige gestructureerde data. Een belangrijke stap voorwaarts in de markt voor intelligente documentverwerking.

In een wereld waar organisaties steeds meer worstelen met het verwerken van data uit documenten, komt ABBYY met een oplossing. Het bedrijf introduceerde deze week ABBYY Document AI, beschikbaar via een self-service API. Deze technologie stelt ontwikkelaars in staat om met minimale inspanning ongestructureerde bedrijfsdocumenten om te zetten naar bruikbare data.

“Als voorloper op het gebied van OCR heeft ABBYY een gemeenschap van vooruitstrevende ontwikkelaars die oplossingen creëren met onze geavanceerde document AI”, aldus Nick Hyatt, Vice President Engineering R&D bij ABBYY. Volgens hem biedt het bedrijf ontwikkelaars nu een nieuwe API met minimale setup en toegang tot uitgebreide resources, voorgetrainde modellen voor proof-of-concepts, en een voorspelbaar pay-as-you-go prijsmodel.

Groeiende markt voor intelligente documentverwerking

De intelligente documentverwerking (IDP) markt is volop in beweging. Volgens IDC zal deze markt groeien van $2,4 miljard in 2023 naar $10,5 miljard in 2028 – een jaarlijkse groei van 34,9%. Deze groei wordt gedreven door toenemende cloudadoptie, AI-volwassenheid en uitgebreidere use cases voor document AI.

ABBYY Document AI API in de praktijk

De nieuwe API stelt ontwikkelaars in staat om workflows te verbeteren met voorgetrainde modellen voor data-extractie uit documenten. Dit versnelt automatisering voor complexe bedrijfsprocessen zoals KYC, accountregistraties, douaneafhandeling, factuurverwerking, declaratiebeheer en orderverwerking.

Een belangrijk aspect is de precisie-OCR die de logische structuur van een document feilloos bewaart. Dit levert AI-ready data op die essentieel is voor diepgaande inzichten in generatieve AI en retrieval augmented generation (RAG).

ABBYY stelt dat steeds meer bedrijven worstelen met het ontsluiten van waardevolle informatie uit hun documentenstromen. Mede doordat er in de markt steeds meer AI-oplossingen verschijnen die afhankelijk zijn van gestructureerde data. ABBYY kan met deze nieuwe API eenvoudig structurele data maken van ongestructureerde documenten.

