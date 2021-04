Google Cloud-diensten geschikt verklaard voor overheidsinstanties

Google heeft een aantal nieuwe veiligheidscertificaten binnengehaald voor Google Cloud. Hiermee zijn de producten goedgekeurd voor gebruik voor overheidsorganisaties in verschillende nieuwe landen.

Met de nieuwe certificaten is Cloud DNS toegevoegd aan de lijst met Google Cloud-producten die aan de Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) voldoen, schrijft SiliconAngle. Ook heeft de software nu certificaten voor gebruik door verschillende Europese, Canadese en Aziatische overheidsinstanties.

Certificaat van de Duitse overheid

Ook andere producten van Google hebben veiligheidscertificaten gekregen. Zo heeft het Federaal Bureau voor Beveiliging in Informatietechnologie in Duitsland een certificaat uitgegeven waarmee Google Cloud Platform en Google Workspace nu aan de Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue zijn toegevoegd.

Certificaten in Azië en Australië

In India voldoet Google Cloud nu aan de veiligheidseisen van het Ministery of Electronics and Information Technology. Ook in Japan en Australië heeft Google Cloud soortgelijke tests doorstaan. Google heeft in Indonesië Google Cloud GR 71 mapping gepubliceerd. Klanten in de publieke sector kunnen hiermee onderzoeken of hun gebruik van Google Cloud aan GR 71 voldoet. GR 71 is een lokale wet betreffende het gebruik van elektronische systemen. Tot slot voldoet Google nu ook aan de Thaise Information Security Standard for Meeting Control Systems.

Strenge eisen van Amerikaanse overheidsinstanties

In Amerika mogen overheidsorganisaties nu gebruikmaken van een bredere set diensten van Google Cloud en zijn daarbij verzekerd dat de diensten aan alle eisen voldoen. Google heeft voor de publieke sector Assured Workloads for Government opgezet. Hiermee kunnen klanten eenvoudig omgevingen opzetten die voldoen aan Amerikaanse wetten voor de locatie van data-opslag en toegang voor personeel. Die dienst voldoet ook aan de strenge eisen van de Amerikaanse Defensie en de Federal Bureau of Invesigations Criminal Justice Information Services Division.

Toonaangevende audits en certificeringen worden onderhouden

“Naast compliance voor de publieke sector blijven we onze toonaangevende audits en certificeringen voor klanten onderhouden, waaronder de hercertificering van onze compliance tegen ISO/IEC 27001/27017/27018 en SOC 1/2/3,” vertelt Mike Daniels, vice president van de Global Public Sector van Google. “We hebben onlangs ook Apigee-certificaten voor BSI C5, PCI-DSS en SOC 1/2/3, evenals het AppSheet SOC 2-rapport, aan onze self-serveportal toegevoegd.”

