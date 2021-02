Google helpt bij beheer van domeinnamen

Google heeft Google Cloud Domains geïntroduceerd. De tool is bedoeld om bedrijven te helpen bij het beheren van domeinnamen en het proces van het opzetten van een nieuw domein te vereenvoudigen.

Google heeft in een blogpost details over Cloud Domains gedeeld. Met de dienst kan een gebruiker binnen één interface door alle stappen van het opzetten van een domein heen lopen: het registreren van een domein met een registrar, het verifiëren van het domein en het configureren van de DNS-instellingen om het domein aan je eigen producten te koppelen.

Vereenvoudigde gebruikerservaring

Met Cloud Domain krijgen gebruikers een sterk vereenvoudigde gebruikservaring, belooft Google. De dienst moet het makkelijker maken om domeinen voor Google Cloud te registreren. Ook Cloud DNS kan vanuit de interface worden bestuurd. Voor gebruikers die externe software op Cloud Domains willen aansluiten, is een API beschikbaar.

De beveiliging moet ook beter zijn bij gebruik van Google Cloud Domains. Google claimt dat je met één muisklik een DNSSEC-configuratie kunt opzetten, die samenwerkt met Cloud DNS. Ook is er ondersteuning voor toegangsbeheer op basis van Cloud IAM.

Cloud IAM is een dienst waarmee gedetailleerd ingesteld kan worden wie de instellingen en configuratie van domeinnamen kan aanpassen. De dienst kan gebruikt worden om gevoelige domeinnamen beter te beschermen.

Google Domains

Google Domains bestaat al sinds 2015. Die dienst richt zich echter specifiek op het aanmaken en uitdelen van domeinen. Met Cloud Domains zijn de mogelijkheden uitgebreid en samengevoegd in een overzichtelijke interface. AWS en Microsoft bieden overigens ook domeinbeheer aan.

Beschikbaarheid

Google Cloud Domains is per direct beschikbaar. De dienst kan gratis worden uitgeprobeerd en biedt domeinregistraties en beheer van .com-adressen voor 12 dollar per jaar.

Tip: Ontwikkelaars kunnen bij Google een .dev-domein registreren