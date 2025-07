EU houdt vast aan AI Act-tijdlijn ondanks druk vanuit bedrijfsleven

De Europese Commissie blijft vasthouden aan de geplande implementatie van de AI Act. Dit ondanks lobbying van bedrijven als ASML en Mistral voor een pauze van twee jaar. De eerste verplichtingen treden in augustus in werking.

“Ik heb veel berichten, veel brieven en veel uitspraken gezien over de AI Act. Laat me zo duidelijk mogelijk zijn: er is geen stop the clock. Er is geen respijt. Er is geen pauze”, aldus woordvoerder Thomas Regnier vrijdag tijdens een persconferentie. Hij benadrukte dat de juridische deadlines vastliggen in de wettekst.

De woordvoerder maakte hiermee duidelijk dat de Europese Commissie een streep zet door de wensen van 46 CEO’s die donderdag nog vroegen om een tweejarige pauze voor de AI Act.

Druk uit het bedrijfsleven

De oproep voor een pauze kwam van een breed spectrum aan Europese bedrijven. Naast technologiebedrijven als ASML en Mistral schaarden ook Airbus, Siemens Energy en supermarktketen Carrefour zich achter de #stoptheclock-campagne. Kleinere AI-spelers zoals ElevenLabs en Cradle steunden eveneens de open brief.

De CEO’s waarschuwden voor “onduidelijke, overlappende en steeds complexere EU-regelgeving”. Hun bezorgdheid richt zich vooral op de mogelijke impact op Europese concurrentiekracht in de wereldwijde AI-race.

Stapsgewijze implementatie

De AI Act gaat gefaseerd in werking. Bepaalde voorzieningen traden al in februari in werking. De volgende stap vormen de verplichtingen voor general purpose AI-modellen, die in augustus 2025 van kracht worden. “Volgend jaar hebben we de verplichtingen voor high-risk modellen die in augustus 2026 van kracht worden”, verklaarde Regnier.

Deze stapsgewijze aanpak moet bedrijven voldoende tijd geven om zich aan te passen. Toch vrezen verschillende techbedrijven dat de nieuwe regels innovatie belemmeren. Zij hameren op de complexiteit en onduidelijkheid van bepaalde aspecten van de wetgeving.

Eurocommissaris houdt deur op een kier

Ondanks de stellige uitspraken van de Commissie blijft er enige onzekerheid bestaan. Fins Eurocommissaris Henna Virkkunen had eerder aangegeven dat zij zou bepalen of de AI Act moet worden uitgesteld. Als bepaalde standaarden en richtlijnen niet tijdig gereed zijn, toonde zij zich bereid om delen van de wet tijdelijk opzij te schuiven.

De uiteindelijke beslissing ligt bij de Europese instellingen. Voor nu houdt de Commissie vast aan het oorspronkelijke tijdschema, wat betekent dat bedrijven zich moeten voorbereiden op de komende verplichtingen.